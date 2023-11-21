Второй за день нардеп получил подозрение: придумал схему Минвосстановления

Следствию помог Генеральный прокурор

Во второй раз за день работники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили преступную схему, за которую стоял действующий нардеп. При этом НАБУ и САП не указывают, кто именно подозревается.

Но журналисты "Украинской правды" выяснили, что речь идет об Сергее Лабазюке. Нардепу инкриминируют попытку подкупа топ-чиновников в сфере восстановления, как сообщает НАБУ.

"НАБУ и САП совместно с Вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, а также главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины разоблачили действующего народного депутата, по совместительству владельца крупного строительного и аграрного бизнесов, на предложения неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2023 года Сергей Лабазюк обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это он пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

Нардеп Сергей Лабазюк

Как отмечают в НАБУ, после поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в размере 150 тыс. дол. США. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

Сотрудники НАБУ отмечают, что следственные действия в отношении народных избранников стали возможны благодаря личному содействию Генерального прокурора.

Ранее источники "Телеграфа" сообщали, что у нардепа проводились обыски в связи с преступлениями, связанными с восстановлением Украины. На ряду с ним НАБУ посетили еще Дмитрия Микиша, Андрея Одарченко и Владимира Козака.

Правоохранители подтвердили, что одному из нардепов сообщили о подозрении в подкупе топ-чиновника. Его имя не раскрывается, однако "Телеграф" узнал, что в этом случае речь идет о "слуге" Одарченко.

Ранее "Телеграф" писал, что нардепу Александру Дубинскому была избрана мера пресечения — 60 суток под стражей без возможности внесения залога.