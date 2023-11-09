Деньги в стаканчике из-под кофе: в Киеве чиновника поймали на необычной взятке (фото)

Злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение

В среду, 8 ноября, в Киеве правоохранители задержали заместителя начальника отдела Государственной таможенной службы. Он подозревается в получении взятки в размере 2000 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины. Чиновник за взятку рганизовывал "зеленый коридор" при прохождении таможенного контроля для всех желающих.

Так, известно, что заместитель директора департамента наладил коррупционную схему, которая предполагала, что "клиентам" беспрепятственно будет организовано пересечение государственной границы. Помимо этого, они могли вывозить с собой денежные средства без необходимого декларирования.

Следствие установило, что заместитель директора департамента за свои "услуги" брал 2000 долларов США. За указанную сумму чиновник обещал помочь человеку вывезти через "зеленый коридор" незадекларированных 40 000 долларов США.

Фото правоохранителей

Правоохранители задержали заместителя Директора Департамента — начальника отдела Государственной таможенной службы во время получения им взятки в размере 2000 долларов США, которые были спрятаныв бумажном кофейном стакане.

Фото правоохранителей

По данному факту возбуждено уголовное производство. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Продолжаются дальнейшие следственные действия для установления круга должностных лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

Фото правоохранителей

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве чиновники от образования зарабатывали на закупке биотуалетов для укрытий. Сообщается, что начальник и заместитель начальника управления образования Шевченковской районной администрации заключили с предпринимателем договор на приобретение у него биотуалетов для укрытий, которые располагаются на территории учебных заведений Шевченковского района. Стоимость биотуалетов составила более 1,38 миллионов гривен.