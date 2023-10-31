В Киеве чиновники от образования зарабатывали на закупке биотуалетов для укрытий: схему раскрыли

Следователи провели тщательное расследование и раскрыли престуную схему

Руководство управления образования одного из районов столицы растратило значительную сумму бюджетных средств при закупке биотуалетов для укрытий. Преступная схема была раскрыта и за это все фигуранты дела пойдут под суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Известно, что речь идет о высшем руководстве управления образования Шевченковской РГА КГГА.

Сообщается, что начальник и заместитель начальника управления образования Шевченковской районной администрации заключили с предпринимателем договор на приобретение у него биотуалетов для укрытий, которые располагаются на территории учебных заведений Шевченковского района. Стоимость биотуалетов составила более 1,38 миллионов гривен.

В ходе проведения досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники управления образования Шевченковской райадминистрации искусственно завысили цены на приобретаемые товары. Своими неправомерными действиями они нанесли государству ущерб в размере более чем 370 тысяч гривен.

На все имущество обвиняемых был наложен арест. Начальница районного управления образования получила возможность выйти на свободу под залог в размере практически 190 тысяч гривен.

Стоит отметить, что чиновница уже не впервые попадает в коррупционный скандал. Как оказалось, она уже является обвиняемой в деле о растрате более 1 миллиона бюджетных средств, которые были выделены на оборудование и ремонт укрытий в учебных заведениях на территории Шевченковского района Киева. Досудебное расследование по данному делу было завершено летом этого года.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на очередном ремонте разворовали сотни тысяч. В столичном "Гидропарке" должны были провести работы по ремонту тропиночной сети, однако чиновник "Киевзеленстроя" завысил в разы стоимость проведенных работ и подписал поддельные акты. Своими действиями он нанес ущерб интересам государства на сумму 300 000 гривен.