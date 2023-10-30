В Киеве на очередном ремонте разворовали сотни тысяч? Что известно

Досудебное расследование в настоящее время продолжается

В столичном "Гидропарке" должны были провести работы по ремонту тропиночной сети, однако чиновник "Киевзеленстроя" завысил в разы стоимость проведенных работ и подписал поддельные акты. Своими действиями он нанес ущерб интересам государства на сумму 300 000 гривен.

Должностному лицу было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что в 2022 году начальник отдела сопровождения проектов управления капитальных вложений "Киевзеленстроя "подписал акты выполненных работ по договору о капитальном ремонте пешеходных дорожек в "Гидропарке", расположенном в Днепровском районе столицы.

Как оказалось, расчеты стоимости в документах не соответствовали действительности. Своими действиями чиновник нанес интересам государства ущерб в размере 300 000 гривен.

Досудебное расследование по данному факту продолжается. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в административных зданиях столичных ТЭЦ прошел ряд обысков, которые проводили сотрудники Государственного бюро расследований. Все следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о хищении средств. Отмечается, что процессуальное руководство по данному расследованию осуществляется Офисом Генпрокурора Украины.