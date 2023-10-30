Рус

У Києві на черговому ремонті розікрали сотні тисяч? Що відомо

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1736
Повідомлено про підозру посадовцю "Київзеленбуду" Новина оновлена 30 жовтня 2023, 11:28
Повідомлено про підозру посадовцю "Київзеленбуду". Фото Київська міська прокуратура

Досудове розслідування нині триває

У столичному "Гідропарку" мали провести роботи з ремонту стежинної мережі, проте чиновник "Київзеленбуду" завищив у рази вартість проведених робіт та підписав підроблені акти. Своїми діями він завдав збитків інтересам держави на суму 300 тисяч гривень.

Посадовій особі було повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у 2022 році начальник відділу супроводу проектів управління капітальних вкладень "Київзеленбуду" підписав акти виконаних робіт за договором про капітальний ремонт пішохідних доріжок у "Гідропарку", розташованому у Дніпровському районі столиці.

Як виявилось, розрахунки вартості в документах не відповідали дійсності. Своїми діями чиновник завдав інтересам держави збитків у розмірі 300 000 гривень.

Досудове розслідування за цим фактом триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в адміністративних будинках столичних ТЕЦ пройшла низка обшуків, які проводили співробітники Державного бюро розслідувань. Усі слідчі дії проходили в рамках розслідування кримінального провадження про розкрадання коштів. Зазначається, що процесуальне керівництво з цього розслідування здійснюється Офісом Генпрокурора України.

Теги:
#Київ #Прокуратура #Бюджет #Підозра