У Києві на черговому ремонті розікрали сотні тисяч? Що відомо

Досудове розслідування нині триває

У столичному "Гідропарку" мали провести роботи з ремонту стежинної мережі, проте чиновник "Київзеленбуду" завищив у рази вартість проведених робіт та підписав підроблені акти. Своїми діями він завдав збитків інтересам держави на суму 300 тисяч гривень.

Посадовій особі було повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у 2022 році начальник відділу супроводу проектів управління капітальних вкладень "Київзеленбуду" підписав акти виконаних робіт за договором про капітальний ремонт пішохідних доріжок у "Гідропарку", розташованому у Дніпровському районі столиці.

Як виявилось, розрахунки вартості в документах не відповідали дійсності. Своїми діями чиновник завдав інтересам держави збитків у розмірі 300 000 гривень.

Досудове розслідування за цим фактом триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в адміністративних будинках столичних ТЕЦ пройшла низка обшуків, які проводили співробітники Державного бюро розслідувань. Усі слідчі дії проходили в рамках розслідування кримінального провадження про розкрадання коштів. Зазначається, що процесуальне керівництво з цього розслідування здійснюється Офісом Генпрокурора України.