"Відчуття, що з мене поржали": блогер Лебіга зняв ролик про корупцію в Україні (відео)

Корупція руйнує Україну без жодних ворогів

Відомий український блогер Михайло Лебіга, котрий став героєм мема про "кандидати в президенти", записав новий ролик. Він згадав останні корупційні скандали та заявив, що з українців нібито насміхаються.

Відео блогер опублікував у своєму Instagram. В описі до ролика Лебіга згадав, що гірше, ніж чужі воші можуть бути лише свої гниди.

У своєму відео Михайло вставив скріни з новинами про обшуки на Київських ТЕЦ через те, що співробітників КП підозрюють у розкраданні грошей. Також там було сказано про те, що начальника Одеського ТЦК викрили в корупції на 47 млн гривень, а аеропорт Бориспіль хоче витратити 52 млн гривень на прибирання в непрацюючих терміналах.

Також у ролику блогер згадав розкрадання третини гуманітарної допомоги від союзників, яка так і не доїхала за призначенням. На тлі всього цього і не лише у США дуже стурбовані рівнем корупції в Україні, проте на публіці це намагаються не особливо показувати. Водночас США направили Україні офіційну ноту з приводу корупції, в якій вимагають посилити заходи щодо боротьби з хабарями.

На ролик накладено пісню українського репера Гоні, де є слова "Я громадянин суверенної держави. З відчуттям, ніби з мене тільки шо поржали". А в описі Лебіга заявив наступне:

"Гірше, ніж чужі воші, можуть бути лише свої гниди", — написав блогер.

Українці у коментарях підтримали блогера, при цьому нагадали, що до корупції причетна практично кожна людина. Адже купівля прав водія, хабар в університеті за оцінку та подарунки лікарям — це все також вважається корупцією. Дехто пригрозив Михайлу Лебігі долею Кузьми Скрябіна, який не соромився говорити правду про владу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що юрист запропонував спосіб боротьби з корупцією в Україні. Завдяки йому топчиновники не зможуть ховати своє майно.