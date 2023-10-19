Квартири у дружини, тещі та безробітного сина: НАЗК взялося за ще одного одеського військкома

Начальник ТЦК СП ніяк не прокоментував свої доходи та доходи родичів

Ще один військком з Одеси потрапив у поле зору правоохоронців слідом за затриманим Євгеном Борисовим. Так, начальник Малиновського ТЦК В’ячеслав Кушнеров підозрюється у незаконному збагаченні на майже півсотні мільйонів гривень.

За інформацією НАЗК, справу передано до поліції. За останні роки В’ячеслав Кушнеров привласнив близько 47 млн гривень.

Стало відомо, що у травні 2022 року військком із дружиною купили в Одесі квартиру площею 111,1 кв.м за 600 тисяч гривень, а потім продали її за 7,5 млн гривень. Також його дружина купила автомобіль Toyota Highlander, вартість якого майже 1,9 млн гривень, а потім продала його за 2 млн гривень.

Також мати військкома подарувала йому житловий будинок під Одесою загальною площею 259,2 кв., вартість якого близько 1 млн гривень. За даними НАЗК, дохід жінки за останні 22 роки був у рази меншим, ніж вартість подарунка.

Теща військкома теж отримала житло за останні кілька років. На неї зареєстрована квартира під Одесою вартістю понад 300 тисяч гривень, а також автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тисяч гривень, але його середня вартість понад 5 млн гривень. Ще раніше жінка придбала автомобіль Mercedes-Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн гривень, який продала дочці за 1,5 млн гривень.

Син військкома володіє квартирою площею 55,8 кв.м в Одесі вартістю майже 500 тисяч гривень, а також автомобілем Mercedes-Benz Sprinter 511 за 500 тисяч гривень. Проте законного доходу він не має. Крім того, у 2018 році він купив у вже колишнього начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тисяч гривень, який пізніше продав.

У серпні 2022 року всі члени родини В’ячеслава Кушнерова подарували один одному гроші на загальну суму 30 млн доларів.

"У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин придбання зазначених об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних витрат", — сказано в повідомленні НАЗК.

Сам Кушнеров від коментарів НАЗК відмовився. Відомство передало матеріали щодо військового в поліцію, де буде відкрито провадження за ст. 368-5 ККУ "Незаконне збагачення".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи родина одеського військкома Дениса Галушка змінює машини, як рукавички. НАЗК встановило, що співробітник ТСЦ СП збагатився на десяток млн гривень.