Квартиры у жены, тещи и безработного сына: НАПК взялось за еще одного одесского военкома

Начальник ТЦК СП никак не прокомментировал свои доходы и доходы родственников

Еще один военком из Одессы попал в поле зрения правоохранителей следом за задержанным Евгением Борисовым. Так, начальник Малиновского ТЦК Вячеслав Кушнеров подозревается в незаконном обогащении на почти полсотни млн гривен.

По информации НАПК, дело передано в полицию. За последние годы Вячеслав Кушнеров присвоил около 47 млн гривен.

Стало известно, что в мае 2022 года военком с женой купили в Одессе квартиру площадью 111,1 кв.м за 600 тысяч гривен, а потом продали ее за 7,5 млн гривен. Также его супруга купила автомобиль Toyota Highlander, стоимость которого почти 1,9 млн гривен, а потом продала его за 2 млн гривен.

Также мать военкома подарила ему жилой дом под Одессой общей площадью 259,2 кв, стоимость которого около 1 млн гривен. По данным НАПК, доход женщины за последние 22 года был в разы меньше, чем стоимость подарка.

Теща военкома тоже обзавелась жильем за последние несколько лет. На нее зарегистрирована квартира под Одессой стоимостью более 300 тысяч гривен, а также автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тысяч гривен, но средняя его стоимость больше 5 млн гривен. Еще раньше женщина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн гривен, который продала дочке за 1,5 млн гривен.

Сын военкома владеет квартирой площадью 55,8 кв.м в Одессе стоимостью почти 500 тысяч гривен, а также автомобилем Mercedes-Benz Sprinter 511 также за 500 тысяч гривен. Однако законного дохода у него нет. Кроме того, в 2018 году он купил у уже бывшего начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тысяч гривен, который позже продал.

В августе 2022 года все члены семьи Вячеслава Кушнерова подарили друг другу деньги на общую сумму 30 млн долларов.

"Во всех этих действиях усматриваются признаки юридической фикции, а именно согласованность действий между субъектом декларирования, членами его семьи и его близкими лицами. Такие действия направлены на сокрытие реальных обстоятельств приобретения указанных объектов недвижимого имущества и транспортных средств путем завышения реальных доходов и занижения реальных расходов", — сказано в сообщении НАПК.

Сам Кушнеров от комментариев НАПК отказался. Ведомство передало материалы по военкому в полицию, где будет открыто производство по ст. 368-5 УКУ "Незаконное обогащение".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, семья одесского военкома Дениса Галушко меняет машины, как перчатки. НАПК установило, что сотрудник ТСЦ СП обогатился на десяток млн гривен.