"Просвітять" усіх: відомий юрист запропонував спосіб боротьби з корупцією в Україні

Ухвалений Радою Закон ускладнює життя не лише екс-чиновникам, а й членам їхніх сімей

Експерт у галузі конституційного права, ексзаступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Магера прокоментував новий Закон про фінансовий моніторинг для ПЕП ( "політично значуща особа" — ред.,) і запропонував простий спосіб боротьби з корупцією в Україні.

Він назвав метод, завдяки якому топ-чиновники не зможуть ховати своє майно, записуючи його на членів родини та друзів. Свої ідеї юрист озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Якщо хтось справді хоче боротися з корупцією, потрібно почати з елементарного. Запровадити загальне декларування доходів усіх повнолітніх громадян України, щоб усі подавали декларації про доходи та майновий стан. І тоді не виникне потреби у топ-чиновників записувати своє майно на водіїв, секретарів та далеких родичів. Усі будуть "просвічені"", — каже Андрій Магера.

За словами колишнього урядовця, ухвалення закону про статус політично значущих осіб (ПЕП), тобто, осіб, які обіймають високі державні посади, є "популізм чистої води".

Варто зазначити, що ухвалення цього закону є однією з вимог МВФ. Ці зміни прописані у меморандумі, підписаному прем’єр-міністром, міністром фінансів, головою НБУ та президентом. Найспірнішим моментом стало те, що прийнятий ВР закон нібито закріплює статус ПЕП із необмеженими часовими рамками. Через це його назвали "довічним ПЕП".

За словами Андрія Магери, держава вже вдруге накладає на неї обмеження у вигляді фінмоніторингу (вперше це сталося також після звільнення з публічної служби). Це досить іронічно, з урахуванням персональних санкцій, введених проти юриста біля рф.

"У документах ЄС немає вимоги щодо впровадження в Україні довічного статусу ПЕПу. Більше того, такої вимоги немає в жодній європейській державі. Так, є певні статуси з терміном придатності, наприклад, 12 місяців у Польщі або ж — максимальний термін — 5 років у Канаді. Довічного немає ніде. Виникає питання: чому представники уряду під час переговорів про інтеграцію України до ЄС взяли на себе такі зобов’язання та висловили ініціативу щодо впровадження його у нас? Цей закон не є конституційним і не відповідає міжнародним стандартам прав людини", — зазначив юрист.

Мегера зазначив, що з накладеними внаслідок перевірки ПЕПу банком обмеженнями сперечатися у суді можна. А ось оскаржити сам закон буде вкрай складно. Юрист зазначив, що безпосередньо звертатися до Конституційного суду може дуже обмежений перелік суб’єктів, тоді як пересічним громадянам для цього потрібно пройти всі ланки судів загальної юрисдикції. Залишається лише можливість звернення до Європейського суду з прав людини.

Раніше "Телеграф" розповів, що Верховна Рада ухвалила гучний закон про РЕР. Торкнеться цей статус тих, хто колись обіймав державні посади, а також близьких членів їхніх сімей. Проте закон вважають за порушення Конституції України.

Докладніше про впровадження європейського механізму контролю в Україні можна дізнатися у статті " Фінансовий моніторинг ПЕП: що це таке і чому навколо нього стільки галасу "