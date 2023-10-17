Рада ухвалила гучний закон про РЕР: що це таке і чому українці можуть мати проблеми

Проблеми будуть не лише у чиновників, а й у членів їхніх сімей

Верховна Рада України у вівторок, 17 жовтня, проголосувала за закон, що втілює довічний статус ПЕП (політично значущі особи). Торкнеться цей статус тих, хто колись обіймав державні посади, а також близьких членів їхніх сімей. Проте закон вважають за порушення Конституції України.

Про це повідомила позаштатний радник голови Фонду державного майна України Ольга Батова. Також вона пояснила усі мінуси нового закону.

Що таке ПЕП

PEP (public exposed person)/ПЕП (політично значущі особи) – цей термін застосовується до осіб, які обіймають або обіймали високі посади в уряді чи державних органах, а також до їхніх родичів чи близьких асоційованих осіб.

Особи ПЕП можуть вважатися підвищеним ризиком з погляду фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, корупція та незаконне збагачення. На додаток до цього статус ПЕП передбачає додатковий, ретельний фінансовий моніторинг людини, її чоловіка чи дружини, дітей, батьків, компаній (у яких особа зі статусом ПЕП є засновником), бізнес-партнерів тощо.

Хто може відноситися до ПЕП-персони:

президенти держав,

прем’єр-міністри,

міністри та їх заступники,

депутати,

політичні діячі вищих рангів,

чиновники судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони,

керівництво Національного банку тощо.

Чому закон порушує Конституцію

За словами Ольги Батової, закон проголосували на вимогу ЄС, але він порушує Конституцію України.

"Україна порушила свою власну Конституцію та ухвалила закон зі зворотною дією у часі. Закон голосували як "вимогу" ЄС. Але в вимозі не було вимоги порушувати Конституцію України, як і не було вимоги проголосувати найгірший варіант з усіх можливих. Тобто Україна, голосуючи закон, який необхідний для продовження переговорів щодо вступу до ЄС, порушує головні цінності ЄС — повагу до закону та Конституції, повагу до власних цінностей та власних інтересів", — заявила вона.

Також чиновниця пояснила, що на практиці означає ухвалення нового закону. За її словами, активні та професійні бізнесмени більше не працюватимуть на державу. На додаток до цього, новий закон нівелює всі зусилля у реформі державного управління.

Ольга Батова впевнена, що всі, хто будь-коли працював на державних посадах, ніколи не зможуть мати бізнес, що нормально працює, бути інвесторами в українських чи закордонних компаніях. Щобільше, вони не будуть офіційно одружуватись, а хто одружений – будуть змушені розлучатися і навіть відмовлятися від дітей. Все це для того, щоб їхні близькі могли нормально жити, працювати та вести бізнес у цій державі.

Щодо застосування статусу ПЕП на практиці, то банк зможе заблокувати будь-який рахунок людини або компанії, якщо транзакції здадуться "підозрілими". Також чиновниця навела приклади зі свого життя:

Я була у важкому стані й мені потрібна була термінова операція в Німеччині. Я не змогла від себе за неї заплатити, бо банк узяв два тижні на погодження платежу. Я просила друзів за мене заплатити як благодійний внесок і віддавала їм готівку, тому що безготівково я їм теж не можу нічого перерахувати, тому що я ПЕП і для банку – це підозріла блокуюча операція. Мені було відмовлено Американським фондом, щоб я стала у них інвестором на 5000 $ (навмисно пишу суму, щоб було зрозуміло, що питання не в мільйонах). Чому? Тому що якщо я стану в них інвестором, то банк може захотіти їх вважати ПЕП та робити додатковий фінансовий моніторинг кожного платежу. Я та мої діти ніколи не зможемо бути інвесторами. Зі мною офіційно ніхто не бажає мати бізнес. Мене офіційно не хочуть брати на роботу великі компанії на СЕО, бо не хочуть проблем із фінмоніторингом. Мені навіть на ФОП бояться платити компанії, щоб не бути розтрактованими їхнім банком, як пов’язаними зі мною. Мені місяць відкривали рахунок як ФОП, у мене запитали, мені здається все, навіть, а чи є у мене особисті стосунки з якимсь чоловіком і які, і зрештою відмовили в одному з банків, бо "для нас це зайвий" геморой". Мої діти, яких ще немає, також довічно піддаватимуться додатковому фінмоніторингу. Уявіть – людина ще не народилася, а вже має проблеми в майбутньому в бізнесі та особистому житті.

Ольга Батова припустила, що надалі закон буде змінено, а Конституційний суд видасть рішення щодо "неконституційності зворотної дії в часі". А бізнесмени, які хотіли "піти у владу" з добрими намірами, не стануть цього робити, але ті, хто хотів красти, точно підуть, до того ж зменшиться конкуренція на посаді.

"Питання перше риторичне: чому? Чому потрібно все робити через місце на літеру "Ж"? Питання друге риторичне: хоч хто в цій державі має повагу до Конституції? Питання третє нериторичне: ми як самураї? Нам важливий шлях, а не результат? Ми хочемо стати членами ЄС на будь-яких умовах? Стрибатимемо з 10 поверху за компанію, якщо попросять? Хтось пам’ятає, що саме ми хочемо отримати від вступу до ЄС, окрім геополітики?", — підсумувала чиновниця.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США вимагають від України ефективніше боротися з корупцією. Америка надіслала офіційну ноту з вимогою.