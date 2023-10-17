Рада приняла громкий закон о РЕР: что это такое и почему у украинцев могут быть проблемы

Проблемы будут не только у чиновников, но и у членов их семей

Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября, проголосовала за закон, воплощающий пожизненный статус ПЭП (политически значимые лица). Коснется этот статус тех, кто когда-либо занимал государственные должности, а также близких членов их семей. Однако закон считают нарушением Конституции Украины.

Об этом рассказала внештатный советник председателя Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова. Также она объяснила все минусы нового закона.

Что такое ПЕП

PEP (public exposed person) / ПЭП (политически значимые лица) – этот термин применяется к лицам, который занимают или занимали высокие должности в правительстве или государственных органах, а также к их родственникам или близким ассоциированным лицам.

Лица ПЭП могут считаться повышенным риском с точки зрения финансовых преступлений, таких как отмывание денег, коррупция и незаконное обогащение. Вдобавок к этому статус ПЭП предполагает дополнительный, тщательный финансовый мониторинг человека, его мужа или жены, детей, родителей, компаний (в которых лицо со статусом ПЭП является основателем), партнеров по бизнесу и так далее.

Кто может относиться к ПЭП-персоне:

президенты государств,

премьер-министры,

министры и их заместители,

депутаты,

политические деятели высших рангов,

чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны,

руководство Национального банка и т.д.

Почему закон нарушает Конституцию

По словам Ольги Батовой, закон был проголосован по требованию ЕС, но он нарушает Конституцию Украины.

"Украина нарушила свою собственную Конституцию и приняла закон с обратным действием во времени. Закон голосовали как "требование" ЕС. Но в требовании не было требования нарушать Конституцию Украины, как и не было требования проголосовать самый плохой вариант из всех возможных. То есть Украина, голосуя закон, который необходим для продолжения переговоров по вступлению в ЕС, нарушает главные ценности ЕС — уважение к закону и Конституции, уважение к собственным ценностям и собственным интересам", — заявила она.

Также чиновница объяснила, что на практике означает принятие нового закона. По ее словам, активные и профессиональные бизнесмены больше не будут работать на государство. Вдобавок к этому, новый закон нивелирует все усилия в реформе государственного управления.

Ольга Батова уверена, что все, кто когда-либо работал на государственных должностях, никогда не смогут иметь нормально работающий бизнес, быть инвесторами в украинских или зарубежных компаниях. Более того, они не будут официально жениться, а кто женат – будут вынуждены расставаться и даже отказываться от детей. Все это для того, чтобы их близкие могли нормально жить, работать, и вести бизнес в этом государстве.

Что касается применения статуса ПЭП на практике, то банк сможет заблокировать любой счет человека или компании, если транзакции покажутся "подозрительными". Также чиновница привела примеры из собственной жизни:

Я была в тяжелом состоянии и мне необходима была срочная операция в Германии. Я не смогла от себя за нее заплатить, потому что банк взял 2 недели на согласование платежа. Я просила друзей за меня заплатить как благотворительный взнос и отдавала им деньги наличные, потому что безналично я им тоже не могу ничего перечислить, потому что я ПЭП и для банка – это подозрительная блокирующая операция. Мне было отказано Американским фондом, чтобы я стала у них инвестором на 5000$ (намеренно пишу сумму, чтобы было понятно, что вопрос не в миллионах). Почему? Потому что если я стану у них инвестором, то банк может захотеть их считать ПЭП и делать дополнительный финансовый мониторинг каждого платежа. Я и мои дети никогда не сможем быть инвесторами. Со мной официально никто не желает иметь бизнес. Меня официально не хотят брать на работу крупные компании на СЕО, потому что не хотят проблем с финмониторингом. Мне даже на ФЛП боятся платить компании, чтобы не быть растрактованными их банком, как связанными со мной. Мне месяц открывали счет как ФЛП, у меня спросили, мне кажется, все, даже, а есть ли у меня личные отношения с каким-то мужчиной и какие, и в конце концов отказали в одном из банков, потому что "для нас это лишний геморрой". Мои дети, которых еще нет, будут также пожизненно подвергаться дополнительному финн мониторингу. Представьте – человек еще не родился, а уже испытывает проблемы в будущем в бизнесе и личной жизни.

Ольга Батова предположила, что в дальнейшем закон будет изменен, а Конституционный суд издаст решение о "неконституционности возвратного действия во времени". А бизнесмены, которые хотели "пойти во власть" с благими намерениями, не станут этого делать, но те, кто хотел воровать — точно пойдут, и вдобавок к этому уменьшится конкуренция на должности.

"Вопрос первый риторический: почему? Почему нужно все делать через место на букву "Ж"? Вопрос второй риторический: хоть кто в этом государстве имеет уважение к Конституции? Вопрос третий нериторический: мы как самураи? Нам важен путь, а не результат? Мы хотим стать членами ЕС на любых условиях? Будем прыгать с 10 этажа за компанию, если попросят? Кто-то помнит, что именно мы хотим получить от вступления в ЕС, кроме геополитики?", — подытожила чиновник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США требуют от Украины эффективнее бороться с коррупцией. Америка направила официальную ноту с требованием.