"Просветят" всех: известный юрист предложил способ борьбы с коррупцией в Украине

Принятый Радой Закон осложняет жизнь не только экс-чиновникам, но и членам их семей

Эксперт в области конституционного права, экс-замглавы Центральной избирательной комисси (ЦИК) Андрей Магера прокомментировал новый Закон о финансовом мониторинге для ПЭП ("политически значимое лицо" — ред.,) и предложил простой способ борьбы с коррупцией в Украине.

Он назвал метод, благодаря которому топ-чиновники не смогут прятать свое имущество, записывая его на членов семьи и друзей. Свои идеи юрист озвучил в интервью "Телеграфу".

"Если кто-то действительно хочет бороться с коррупцией, нужно начать с элементарного. Ввести общее декларирование доходов всех совершеннолетних граждан Украины, чтобы все подавали декларации о доходах и имущественном состоянии. И тогда не возникнет необходимости у топ-чиновников записывать свое имущество на водителей, секретарей и дальних родственников. Все будут "просвечены"", — говорит Андрей Магера.

По словам бывшего чиновника, принятие закона о статусе политически значимых лицах (ПЭП), т.е. лицах, занимающих высокие государственные должности, является "популизм чистой воды".

Стоит отметить, что что принятие закона ПЭП является одним из требований МВФ. Эти изменения прописаны в меморандуме, подписанном премьер-министром, министром финансов, председателем НБУ и президентом. Самым спорным моментом стало то, что принятый ВР закон якобы закрепляет статус ПЭП с неограниченными временными рамками. Из-за этого его назвали "пожизненным ПЭП".

По словам Андрея Магеры, государство уже второй раз накладывает на него ограничение в виде финмониторинга (впервые это произошло также уже после увольнения с публичной службы). Это выглядит достаточно иронично, с учетом персональных санкций, введенных против юриста на территории рф.

"В документах ЕС нет требования по внедрению в Украине пожизненного статуса ПЭПа. Более того, такого требования нет ни в одном европейском государстве. Да, есть определенные статусы со сроком годности, например, 12 месяцев в Польше или же — максимальный срок — 5 лет в Канаде. Пожизненного нет нигде. Возникает вопрос: почему представители правительства во время переговоров об интеграции Украины в ЕС взяли на себя такие обязательства и выразили инициативу по внедрению его у нас? Этот закон не является конституционным и не отвечает международным стандартам прав человека", — отметил юрист.

Мегера отметил, что с наложенными в результате проверки ПЭПа банком ограничениями спорить в суде можно. А вот обжаловать сам закон будет крайне сложно. Юрист отметил, что напрямую обращаться в Конституционный суд может очень ограниченный перечень субъектов, тогда как рядовым гражданам для этого нужно пройти все звенья судов общей юрисдикции. Остается лишь возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

Ранее "Телеграф" рассказал, что Верховная Рада приняла громкий закон о РЕР. Коснется этот статус тех, кто когда-либо занимал государственные должности, а также близких членов их семей. Однако закон считают нарушением Конституции Украины.

Подробнее о внедрении европейского механизма контроля в Украине можно узнать в статье "Финансовый мониторинг ПЭП: что это такое и почему вокруг него столько шума"