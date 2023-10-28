"Ощущение, что с меня поржали": блогер Лебига снял ролик о коррупции в Украине (видео)

Коррупция разрушает Украину без всяких врагов

Известный украинский блогер Михаил Лебига, который стал героем мэма про "кандидаты в президенты", записал новый ролик. Он упомянул последние коррупционные скандалы и заявил, что над украинцами будто бы насмехаются.

Видео блогер опубликовал в своем Instagram. В описании к ролику Лебига упомянул, что хуже, чем чужие вши могут быть только свои гниды.

В своем видео Михаил вставил скрины с новостями про обыски на Киевских ТЭЦ из-за того, что сотрудников КП подозревают в хищении денег. Также там было сказано о том, что начальника Одесского ТЦК разоблачили в коррупции на 47 млн гривен, а аэропорт Борисполь хочет потратить 52 млн гривен на уборку в неработающих терминалах.

Также в ролике блогер упомянул хищении трети гуманитарной помощи от союзников, которая так и не доехала по назначению. На фоне всего этого и не только в США сильно обеспокоены уровнем коррупции в Украине, однако на публике это стараются не особо показывать. Вместе с тем США направили Украине официальную ноту по поводу коррупции, в которой требуют усилить меры по борьбе со взятками.

На ролик наложена песня украинского рэпера Гони, где есть слова "Я громадянин суверенної держави. З відчуттям, ніби з мене тільки шо поржали". А в описании Лебига заявил следущее:

"Хуже, чем чужие вши, могут быть только свои гниды", — написал блогер.

Украинцы в комментариях поддержали блогера, при этом напомнили, что к коррупции причастен практически каждый человек. Ведь покупка водительских прав, взятка в университете за оценку и подарки врачам — это все тоже считается коррупцией. Некоторые пригрозили Михаилу Лебиге судьбой Кузьмы Скрябина, который не стеснялся говорить правду про власть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что юрист предложил способ борьбы с коррупцией в Украине. Благодаря ему топ-чиновники не смогут прятать свое имущество.