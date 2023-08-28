Новый кандидат в президенты? Кто такой Лебигович и как пранк в соцсетях вышел из-под контроля

Телеграф объясняет, действительно ли блоггер планирует баллотироваться в нардепы и что говорят в ВР

В украинских соцсетях уже несколько дней не утихает "мемный бум" вокруг нового "кандидата в президенты". Пользователи соцсетей активно распространяют мемы с призывом поддержать блоггера Михаила Лебига на предстоящих выборах главы государства. При этом они используют не оригинальную фамилию Лебиги, а его сочетание с Януковичем — Лебигович.

В конце концов, очередной украинский мем зашел настолько далеко, что на улицах начали появляться билборды, а в магазинах мерчи. Более того, в Верховной Раде уже даже подписали место для будущего народного депутата. И удивляются, почему он не приходит на сессии.

Телеграф решил разобраться, кто такой Михаил Лебига и действительно ли он будет баллотироваться на пост президента Украины? Или это просто способ общества утешиться юмором в неспокойное время?

Кто такой Лебигович?

Михаил Лебига — украинский Twitch-стример с ником Leb1ga. В первую очередь он известен тем, что регулярно собирает на платформе рекордные сборы на нужды ВСУ, ГУР и других подразделений, которые сейчас защищают независимость Украины.

Примечательно, что в июле 2023 года Лебига собрал рекордные 8,35 миллионов гривен всего за одну ночь. Тогда его телефон просто разрывался от количества донатов, а максимальная сумма благотворительного взноса в его банку составила 255 тысяч гривен.

Вся собранная сумма была использована для закупки трех разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Сыч" для Главного управления разведки. Остаток средств был направлен на покупку автомобиля для одного из подразделений Сил Обороны.

С чего начался мем о президентстве блогера?

Одно из направлений стримов Лебиги — просмотр украинских шоу, интервью и теледебатов. Недавно блогер на стриме пересмотрел старые дебаты Ющенко и Януковича, а зрителям это так понравилось, что они окрестили Михаила кандидатом на пост президента. Они начали писать в комментариях, что будут голосовать за него.

В конце концов, эту тему начали разносить по всем соцсетям и создавать мемы, где Лебигу называют кандидатом в президенты Лебиговичем. Отмечают, что он выдвиженец то ли от "Партии Лебигонов", то ли от партии "Слуги калорий".

В какой-то момент мэм вышел из-под контроля и историю подхватили все, в том числе депутаты. Наверное, под любым видео сегодня в TikTok можно найти комментарии "за Лебиговича".

Как комментирует ситуацию сам блогер?

Михаил в своих видео говорит, что это все шутки, и он не планирует никуда баллотироваться. "Я Лебига, и я никуда не иду баллотироваться, я не буду никаким депутатом. Меня нет ни в каких бюллетенях", — отмечает блогер.

В общем, он призывает подписчиков не делать "политическую кампанию" или по крайней мере билборды, потому что "бабушки могут воспринять все всерьез". Однако пока кажется, что это уже не остановить. Украинцы говорят, что если Лебига не пойдет в президенты, они создадут петицию. Более того, неизвестные уже создали сайт, где расписали политическую программу и речи "молодого политика". Пока неизвестно, чем закончится эта ситуация. Невероятно, но история показывает, что в политике может произойти все.

Кстати, "выдвижение" Лебиговича совпало с разговорами о предстоящих выборах в Украине. Об этом говорит даже президент Владимир Зеленский. Однако, как рассказывал Телеграф, есть проблема с проведением волеизъявления в условиях войны.