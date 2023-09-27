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Один психолог на две-три школы: кто занимается эмоциональным состоянием детей во время войны, если психологов не хватает

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Тая Белан Тая Белан
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Один психолог просто физически не может покрыть потребности всех учащихся
Один психолог просто физически не может покрыть потребности всех учащихся. Фото Фото: EPA/UPG

Учителя и благотворители берут на себя основную функцию в психологической поддержке детей

Несмотря на военное положение, в Украине в этом году в школы впервые пошли 340 тысяч детей. И хотя эмоциональная нагрузка для большинства из них стала ежедневной реальностью, дети и их родители сразу столкнулись с проблемой — в отечественных учебных заведениях не хватает психологов.

"Телеграф" решил разобраться, удается ли школам справляться со стрессами и расстройствами психологического состояния детей. Увеличат ли штаты в учебных заведениях за счет психологов и что этому мешает?

Дети никогда не привыкнут к звукам взрывов

Классическая ситуация, с которой неоднократно сталкивались родители: ночью была воздушная тревога, ребенок находился в укрытии и в результате не выспался. Уроки начинаются утром, но школьник уставший, поэтому вряд ли усвоит учебный материал. При этом и в светлое время суток звуки тревог и обстрелов негативно влияют на эмоциональное состояние малышей.

В такой ситуации роль психологов сложно переоценить. Кроме индивидуальных консультаций, детям не помешали бы регулярные групповые сессии. Более того, школы должны сотрудничать с родителями и учителями, чтобы обеспечить комплексный подход к их психологической разгрузке.

Кто выполняет работу психолога в условиях военного времени

Как объясняет министр образования Оксен Лесной, для системных изменений в школах нужно больше специалистов по психологии и дополнительному финансированию.

"На сегодняшний день в школах есть половина ставки – один психолог, работающий иногда на две-три школы. Один человек не успевает охватить всех детей, не говоря о том, что крайне необходимо работать с педагогами и, часто, помогать родителям", – сообщил Лесной.

Кто же работает с эмоциональным состоянием детей, если психолог не справляется со своими обязанностями? Учителя. По словам педагогов одной из школ Днепропетровщины, их работа это больше, чем передача знаний — они психологи для своих учеников.

— Все дети, вернувшиеся в школу в этом году, имеют разный опыт жизни во время войны. Учителя должны это учесть. Банально – у маленьких детей может произойти истерика во время тревоги. Педагог должен уметь успокоить.

Когда ребенок испытывает тревогу или страх, может произойти кратковременный регресс навыков. Иногда речь может стать упрощенной и менее понятной. Ребёнок даже теряет самостоятельность. Не редкость – проблемы с контролем мочеиспускания (энурез) и способностью ориентироваться в пространстве и времени. А при постоянном стрессе у ребенка могут ухудшаться навыки чтения, способность выполнять математические задания и даже запоминать простые вещи, – говорит одна из учительниц младших классов в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, каждый учитель начальных классов имеет базовые знания психологии и психического здоровья, однако опыта помощи детям во время войны не было. Потому преподавателям приходится повышать квалификацию. На таких курсах педагоги получают знания о психологической поддержке и активности детей в укрытии, помогающих стабилизировать состояние школьников, изучают методики дистанционного и смешанного обучения.

— Специалист в школах оказывает более основательную поддержку и консультации. Однако это не тот объем, в котором нуждаются дети. Ибо один психолог просто физически не сможет проводить занятия, которые бы учили детей руководить эмоциями. А тем более работать с родителями и педагогами, — говорит учительница.

Увеличат ли количество психологов на школу и их заработные платы

По словам эксперта по вопросам образования в Центральном офисе реформ Сергея Дятленко, для этого необходимо внести изменения в законодательство по количеству штата.

– Традиционно сложилось, что учитель – это, по сути, и есть психолог. Ибо с каждым вопросом, который возникает в классе, не бегут обращаться к психологу. Мелкие проблемы учитель может решить сам, и это предусмотрено в его официальной квалификации.

Но при военном положении потребность в психологах в школах, да и вообще в обществе, значительно увеличивается. Однако, во-первых, этих психологов нужно иметь. Во-вторых, они должны иметь желание работать в школе. И в-третьих, такие должности должны быть прописаны в штате. Хотя я не исключаю, что нам необходима работа психологов на волонтерских началах. Это могло бы решить проблему здесь и сейчас, говорит образовательный эксперт.

Ранее министр образования сообщал о дискуссии с Министерством финансов об увеличении числа ставок психологов. " Телеграф" обратился в Министерство образования и науки по вопросу, на каком этапе эти переговоры и когда можно ожидать реформирования системы оплаты труда или выделения дополнительных средств. В частности, одобренный Кабмином бюджет предусматривает увеличение финансирования сферы образования – 178,8 млрд грн ( +22,9 млрд грн ).

Как ответили в МОН, в школах, лицеях и гимназиях работают над обеспечением дополнительных должностей практических психологов и социальных педагогов.

— На сегодняшний день мы разработали только предложения изменений к Типовым штатным нормативам в учреждениях общего среднего образования. МОН подготовил проект приказа о внесении соответствующих изменений и направил на согласование Министерству финансов, — информируют в пресс-службе.

Однако повышение тарифной ставки министерство не рассматривает. И пока неизвестно, хватит ли специалистов, готовых работать на такой должности. Ведь в Украине зарплата детских психологов в государственных учреждениях относительно низкая, а карьерные возможности — ограничены.

Так что миссию "не оставить ни одного ребенка наедине с травмой войны" выполняют благотворители. Украинцы могут обращаться на бесплатные "горячие линии" по психологической поддержке для родителей и детей. От благотворительных фондов также работают мобильные психологи, готовые отвечать на индивидуальные запросы и участвовать в групповых сессиях с детьми. Однако ограниченное число этих специалистов не позволяет удовлетворить потребности всех детей, поэтому общественные объединения всегда открыты новым специалистам.

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