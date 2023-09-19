"Волонтеры не могут быть заменой государства" — Гудыменко привез раненым воинам в Запорожье адаптивную одежду и презентовал книгу "Истории и войны"

В Запорожье состоялась презентация книги военнослужащего и председателя ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрия Гудыменко "Истории и войны". Автор приехал в родной город, чтобы пообщаться с общественностью и вручить раненым бойцам в госпитале 60 единиц адаптивной одежды, белья, средств гигиены.

Встречу в местном коворкинге организовало региональное представительство Украинского объединения "Мрия", которое в Запорожье занимается оказанием гуманитарной помощи семьям павших воинов и пленных украинцев. Послушать земляка (Юрий Гудыменко родился и вырос в Запорожье) пришли около сотни волонтеров, активистов и журналистов.

"Волонтеры не могут быть заменой государства, как такового. Мы помогаем, но понимаем недостатки в законодательстве. Видим, где государство не дорабатывает и переводит на волонтеров свои функции. Так не должно быть. Мы готовы прикрыть пробелы, подсказывать, но не готовы разрешать государству пускать все на самотек. Это касается медицинской помощи, социальных гарантий для защитников. Несправедливое отношение к ветеранам может стать элементом постоянного конфликта в обществе. Это будет общая проблема. И работа над ее решением нужна общая", — заверил Юрий Гудыменко.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину западные страны заморозили более 300 млрд. евро активов страны-агрессора. "Для меня важно и принципиально, чтобы хоть часть этих средств пошла на поддержку наших ветеранов. Я не хочу, чтобы украинское общество повторило провальный опыт социализации военных, вернувшихся из Афганистана", — подчеркнул он.

Гудыменко подчеркнул, что безопасность и защита должны стать приоритетами государственной политики.

"Борюсь за то, чтобы государство было человечным к тем, кто его защищает. Пока мы не осознаем, что жизнь изменилась неотвратимо, мы не сможем двигаться дальше. Сейчас чиновники настолько растеряны, что когда даешь им цельное системное предложение, они за него берутся". Украинское объединение "Мрия" начало двигать много вещей: вопросы ветеранов, реформы, инклюзивное общество. Поэтому критика сейчас не ко времени, нужны предложения и действия. Меньше всего хочу, чтобы к ветеранам войны относились, как к недовольно митингующим за свои права", — подытожил Гудыменко.