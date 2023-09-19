"Волонтери не можуть бути заміною держави" — Гудименко привіз пораненим воїнам у Запоріжжі адаптивний одяг та презентував книгу "Історії та війни"

У Запоріжжі відбулася презентація книги військовослужбовця та голови ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрія Гудименка "Історії та війни". Автор приїхав у рідне місто, щоб поспілкуватися з громадськістю та вручити пораненим бійцям у госпіталі 60 одиниць адаптивного одягу, білизну, засоби гігієни.

Зустріч у місцевому коворкінгу організувало регіональне представництво Українського об’єднання "Мрія", яке в Запоріжжі займається наданням гуманітарної допомоги родинам полеглих воїнів і полонених українців. Послухати земляка (Юрій Гудименко народився і виріс у Запоріжжі) завітало близько сотні волонтерів, активістів і журналістів.

"Волонтери не можуть бути заміною держави, як такої. Ми допомагаємо, але розуміємо недоліки в законодавстві. Бачимо, де держава недопрацьовує і перекладає на волонтерів свої функції. Так не має бути. Ми готові прикрити прогалини, підказувати, але не готові дозволяти державі пускати все на самоплин. Це стосується медичної допомоги, соціальних гарантій для захисників. Несправедливе ставлення до ветеранів може стати елементом постійного конфлікту в суспільстві. Це буде спільна проблема. І робота над її вирішенням потрібна спільна", — запевнив Юрій Гудименко.

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну західні країни заморозили понад 300 млрд євро активів країни-агресора. "Для мене важливо та принципово, щоби хоч частка цих коштів пішла на підтримку наших ветеранів. Я не хочу, щоби українське суспільство повторило провальний досвід соціалізації військових, які повернулися з Афганістану", — наголосив він.

Гудименко підкреслив, що безпека і захист повинні стати пріоритетами державної політики.

"Борюся за те, щоб держава була людяною до тих, хто її захищає. Поки ми не усвідомимо, що життя змінилося невідворотно, ми не зможемо рухатися далі. Зараз чиновники настільки розгублені, що коли даєш їм цільну системну пропозицію, вони за неї беруться. Українське об’єднання "Мрія" почало рухати багато речей: питання ветеранів, реформи, інклюзивне суспільство. Тому критика зараз не на часі, потрібні пропозиції та дії. Менше за все хочу, щоби до ветеранів війни ставились як до людей, які незадоволені мітингують за свої права", — підсумував Гудименко.