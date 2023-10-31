У Києві чиновники від освіти заробляли на закупівлі біотуалетів для укриттів: схему розкрили

Слідчі провели ретельне розслідування та розкрили престуну схему

Керівництво управління освіти одного з районів столиці витратило значну суму бюджетних коштів під час закупівлі біотуалетів для укриттів. Злочинну схему було розкрито і за це всі фігуранти справи підуть під суд.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури. Відомо, що йдеться про найвище керівництво управління освіти Шевченківської РДА КМДА.

Повідомляється, що начальник та заступник начальника управління освіти Шевченківської районної адміністрації уклали з підприємцем договір на придбання у нього біотуалетів для укриттів, що розташовуються на території навчальних закладів Шевченківського району. Вартість біотуалетів становила понад 1,38 мільйона гривень.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що чиновники управління освіти Шевченківської райадміністрації штучно завищили ціни на товари. Своїми неправомірними діями вони завдали державі збитків у розмірі понад 370 тисяч гривень.

На все майно обвинувачених було накладено арешт. Начальниця районного управління освіти отримала можливість вийти на волю під заставу у розмірі майже 190 тисяч гривень.

Варто зазначити, що чиновниця вже не вперше потрапляє до корупційного скандалу. Як виявилося, вона вже є обвинуваченою у справі про розтрату понад 1 мільйон бюджетних коштів, виділених на обладнання та ремонт укриттів у навчальних закладах на території Шевченківського району Києва. Досудове розслідування у цій справі було завершено влітку цього року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на черговому ремонті розікрали сотні тисяч. У столичному "Гідропарку" мали провести роботи з ремонту стежинної мережі, проте чиновник "Київзеленбуду" завищив у рази вартість проведених робіт та підписав підроблені акти. Своїми діями він завдав збитків інтересам держави на суму 300 тисяч гривень.