Гроші у стаканчику з-під кави: у Києві чиновника спіймали на незвичайному хабарі (фото)

Зловмиснику загрожує тривале тюремне ув’язнення

У середу, 8 листопада, у Києві правоохоронці затримали заступника начальника відділу Державної митної служби. Він підозрюється в отриманні хабара у розмірі 2000 доларів США.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП України. Чиновник за хабар організовував "зелений коридор" під час проходження митного контролю для всіх бажаючих.

Так, відомо, що заступник директора департаменту налагодив корупційну схему, яка передбачала, що "клієнтам" безперешкодно буде організовано перетин державного кордону. Крім цього, вони могли вивозити із собою кошти без необхідного декларування.

Слідство встановило, що заступник директора департаменту за свої послуги брав 2000 доларів США. За зазначену суму чиновник обіцяв допомогти людині вивезти через "зелений коридор" незадекларованих 40 тисяч доларів США.

Фото правоохоронців

Правоохоронці затримали заступника директора департаменту — начальника відділу Державної митної служби під час отримання ним хабара у розмірі 2000 доларів США, який був захований у паперовому кавовому стаканчику.

Фото правоохоронців

За цим фактом порушено кримінальне провадження. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Продовжуються подальші слідчі дії для встановлення кола посадових осіб, які можуть бути причетними до корупційної схеми. Слідство триває.

Фото правоохоронців

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві чиновники від освіти заробляли на закупівлі біотуалетів для укриттів. Повідомляється, що начальник та заступник начальника управління освіти Шевченківської районної адміністрації уклали з підприємцем договір на придбання у нього біотуалетів для укриттів, що розташовуються на території навчальних закладів Шевченківського району. Вартість біотуалетів становила понад 1,38 мільйона гривень.