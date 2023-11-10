З голими грудьми під російські пісні: київська блогерка влаштувала "переполох" у Львові (відео)

У мережі вже висловили обурення її діями

Блогерка з Києва Ганна Краснова в черговий опинилась у центрі скандалу. Цього разу вона роз’їжджала Львовом під російські пісні та здійснювала інші провокації у місті.

Свої скандальні ролики зі Львова блогерка традиційно викладала у свої сториси в Instagram, які бачать десятки тисяч людей. Зокрема, в одному із найбільш україномовних міст України вона провокувала людей піснями співачки Анни Асті, яка підтримує російську агресію.

"Я замість Асті приїхала концерти тут давати", — сказала вона за кадром.

У мережі звернули увагу, що вона пересувалася площею Ринок, яка є пішохідною зоною. Рух там можливий лише за спеціальними перепустками. При цьому блогерка похвалилася, що у неї такий є.

До речі, пізніше місцева влада заявила, що перепустки в неї і не було.

"Жодного пропуску у водія не було. Принаймні від міста. Вона порушила правила дорожнього руху. За що, сподіваюся, буде покарано. Усі відеофакти із зафіксованими номерними знаками вже передаємо в поліцію", — повідомив керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури міста Олег Забарило.

За його словами, дівчина виїжджала із паркового ресторану Fashion, що знаходиться на площі. Чиновник запропонував розібратися в ситуації та закрити виїзд у цьому напрямку.

Пізніше в її сторіс з’явилося відео, на якому вона їде з оголеними грудьми під композицію російської виконавиці INSTASAMKA, яка також підтримує війну.

Після того, як їй почали писати обурені українці, дівчина почала привселюдно жартувати з них. Зокрема, вона сказала, що "керує людьми" та назвала себе провокаторкою.

Відео з поведінкою блогерки розлетілося по соцмережах та викликало чимало хейту від українців, чого й слід було чекати. Здебільшого провокаторка нарвалася на образи і матюки, також їй пропонували поїхати жити в росію.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці вересня Ганна Краснова роз’їжджала Києвом у комендантську годину і хвалилася про це в соцмережах. Цікаво, що то був не перший такий випадок.