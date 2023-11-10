С голой грудью под русские песни: киевская блогерша устроила "переполох" во Львове (видео)

В сети уже выразили возмущение ее действиями

Блогерша из Киева Анна Краснова в очередной оказалась в центре скандала. На этот раз она разъезжала по Львову под русские песни и совершала другие провокации в городе.

Свои скандальные ролики из Львова блогерша традиционно выкладывала в свои сторис в Instagram, которые видят десятки тысяч человек. В частности, в одном из самых украиноязычных городов Украины она провоцировала людей песнями певицы Анны Асти, которая поддерживает российскую агрессию.

"Я вместо Асти приехала концерты здесь давать", — сказала она за кадром.

В сети обратили внимание, что она передвигалась по площади Рынок, которая является пешеходной зоной. Движение там возможно только по специальным пропускам. При этом блогерша похвасталась, что у нее такой имеется.

К слову, позже местные власти заявили, что пропуска у нее и не было.

"Никакого пропуска у водителя не было. По крайней мере, от города. Она нарушила правила дорожного движения. За что, надеюсь, будет должно наказана. Все видеофакты с зафиксированными номерными знаками уже передаем в полицию", — сообщил руководитель департамента мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.

По его словам, девушка выезжала из паркового ресторана Fashion, который находится на площади. Чиновник предложил разобраться в ситуации и закрыть выезд в этом направлении.

Позже в ее сторис появилось видео, на котором она едет с оголенной грудью под композицию российской исполнительницы INSTASAMKA, также поддерживающей войну.

После того как ей начали писать возмущенные украинцы, девушка начала публично шутить над ними. В частности, она сказала, что "управляет людьми" и назвала себя провокаторшей.

Видео с поведением блогерши разлетелось по соцсетям и вызвало немало хейта от украинцев, чего и следовало ожидать. В большинстве своем провокаторша нарвалась на оскорбления и мат, также ей предлагали поехать жить в россию.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в конце сентября Анна Краснова разъезжала по Киеву в комендантский час и хвасталась об этом в соцсетях. Интересно, что это был не первый такой случай.