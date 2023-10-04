Скандал с главой Тернопольского облсовета: блогер нашел на крыше девятиэтажки его "дачу" (видео)

Правоохранителей просят обратить внимание на ситуацию

Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, который в июне 2023 года погорел на взятке, влип в очередной скандал. Его обвиняют в постройке частного комплекса для отдыха на крыше обычной многоэтажки.

С таким заявлением выступил популярный блогер Роман Довбенко. По его словам чиновник проживает на последнем этаже девятиэтажки в двухэтажной квартире, а прямо на крыше якобы имеет незаконную пристройку в виде комплекса для отдыха. По его мнению, ситуация является незаконной поскольку она "подвергает опасности жителей многоэтажки".

Дело в том, что, по словам Довбенко, Головко на этой крыше якобы установил бассейн, мангалы и сауну. В связи с этим блогер публично обратился к компетентным органам, чтобы те приняли необходимые меры.

"Считают, что независимо от крутизны статуса и размера богатства виновные должны нести наказание", — отмечает он.

В подтверждение своих слов Довбенко также опубликовал фото пристройки, которая якобы принадлежит чиновнику. Их он разместил в своем видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что задержанному главе Тернопольского облсовета припомнили "патриотизм".