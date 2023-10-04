Скандал із головою Тернопільської облради: блогер знайшов на даху дев'ятиповерхівки його "дачу" (відео)

Правоохоронців просять звернути увагу на ситуацію

Голова Тернопільської облради Михайло Головко, який у червні 2023 року погорів на хабарі, влип у черговий скандал. Його звинувачують у будівництві приватного комплексу для відпочинку на даху звичайної багатоповерхівки.

Із такою заявою виступив популярний блогер Роман Довбенко. За його словами, чиновник проживає на останньому поверсі дев’ятиповерхівки у двоповерховій квартирі, а прямо на даху нібито має незаконну прибудову у вигляді комплексу для відпочинку. На його думку, ситуація є незаконною оскільки вона "наражає на небезпеку мешканців багатоповерхівки".

Справа в тому, що, за словами Довбенка, Головко на цьому даху нібито встановив басейн, мангали та сауну. У зв’язку з цим блогер публічно звернувся до компетентних органів, щоб ті вжили необхідних заходів.

"Вважаю, що незалежно від крутості статусу та розміру багатства винні повинні нести покарання", — зазначає він.

На підтвердження своїх слів Довбенко також опублікував фото прибудови, яка нібито належить чиновнику. Їх він розмістив у своєму відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що затриманому голові Тернопільської облради пригадали "патріотизм".