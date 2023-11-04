"США та ЄС, дайте грошей": відео, на якому дочка глави "Миколаївводоканалу" розкидається грошима, обурило мережу

Батько дівчини відео поки не коментував

Поки мешканці Миколаєва мають величезні проблеми через якість води з-під крана, в мережі з’явилося відео, як дочка глави "Миколаївводоканалу" у прямому розумінні розкидається грошима.

Відповідний відеозапис з’явився в мережі в суботу, 4 листопада, зокрема, його оприлюднив блогер Андрій Луганський у своєму telegram-каналі. Зазначається, що на відео видно, нібито дочку Бориса Дуденка розважається в Одесі.

Варто зазначити, що за відеозаписом не можна підтвердити, що це справді дочка Дуденка, а також гроші справжні. Втім, судячи з того, що дівчина поїхала з місця зйомок на елітному Mercedes, обійшлася ця сцена не дешево.

Варто зазначити, що у Миколаєві та області з початку російського вторгнення й досі спостерігаються значні проблеми з водою, при тому, що міські чиновники, включаючи Дуденка, неодноразово просили додаткове фінансування для розв'язання цих проблем.

Як би там не було, а користувачі мережі не приховували свого обурення поведінкою дівчини.

Варто зазначити, що сам Дуденко це відео поки не коментував.

Як повідомлялося раніше, відомий український бізнесмен Ігор Мазепа під час повномасштабного вторгнення та закритих кордонів потрапив у скандал у Хорватії, де він влаштував полювання за кабанами з вертольота.