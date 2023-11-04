"США и ЕС, дайте денег": видео, на котором дочь главы "Николаевводоканала" разбрасывается деньгами, возмутило сеть

Отец девушки видео пока не комментировал

Пока жители Николаева испытывают огромные проблемы из-за качества воды из-под крана, в сети появилось видео, как дочь главы "Николаевводоканала" в прямом смысле разбрасывается деньгами.

Соответствующая видеозапись появилась в сети в субботу, 4 ноября, в частности ее обнародовал блогер Андрей Луганский в своем telegram-канале. Отмечается, что на видео видно как якобы дочь Бориса Дуденко развлекается в Одессе.

Стоит отметить, что по видеозаписи нельзя подтвердить, что это действительно дочь Дуденко, а также что деньги настоящие. Впрочем, судя по тому, что девушка уехала с места съемок на элитном Mercedes, то обошлась эта сцена не дешево.

Стоит отметить, что в Николаеве и области с начала российского вторжения и до сих пор наблюдаются значительные проблемы с водой, при том, что городские чиновники, включая Дуденко, неоднократно просили дополнительное финансирование для устранения этих проблем.

Как бы там ни было, а пользователи сети не стали скрывать своего возмущения поведением девушки.

Стоит отметить, что сам Дуденко данное видео пока не комментировал.

Как сообщалось ранее, известный украинский бизнесмен Игорь Мазепа во время полномасштабного вторжения и закрытых границ попал в скандал в Хорватии, где он устроил охоту за кабанами с вертолета.