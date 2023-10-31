Международный скандал с Мазепой: "Телеграф" узнал, кто выпустил бизнесмена за границу на охоту

Детали устанавливаются

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа, который переполошил Хорватию и влип в международный скандал, выехал легально из страны. У него на это было соответствующее разрешение.

Как стало известно "Телеграфу" от собственных источников, разрешение на выезд предоставила Ровенская ОГА. Именно по нему он и выехал из страны во время военного положения.

В настоящий момент журналисты "Телеграфа" пытаются выяснить у чиновников ОГА детали, в частности, какое ОО или Фонд ходатайствовал перед ними.

Напомним, что в середине октября вертолет Игоря Мазепы был обнаружен посреди поля в Хорватии. Летательный аппарат не на шутку переполошил местных жителей, ведь он приземлился там без всяких разрешений и, нарушая правила. Местные полицейские установили, что Мазепа на этом вертолете прилетел из Италии, чтобы поохотится на кабана. Теперь ему светит "жирный штраф", но примечательно еще и то, что, по данным президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, бизнесмен слетал в европу пользуясь системой "Шлях", которой пользуются волонтеры и водители. Более того, отмечается, что такие поездки Мазепа якобы совершает регулярно.

Все это еще больше прибавило остроты к и без того немаленькому скандалу.

Напомним, ранее мы писали о том, что прокурор Киева, который спорил с женой из-за носа, отметил Новый год за границей.