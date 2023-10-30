За кабаном по системе "Шлях": известный украинский бизнесмен накуролесил на международный скандал (фото)

Украинец устроил настоящий переполох в Хорватии

Известный украинский бизнесмен во время полномасштабного вторжения и закрытых границ очутился на поле в Хорватии и попал в скандал. Он прилетел за кабаном.

Об этом пишут местные СМИ. По их данным, инцидент произошел 17 октября. Тогда на поле хорватской агропромышленной компании PPK Karlovac в 50 км от столицы страны Загреба нашли вертолет Robinson R66 Turbine.

"Местные жители, направлявшиеся в деревню Речица из Карловаца или в обратном направлении, смотрели на него с удивлением. Кто-то заметил регистрационные знаки UR-HAA и правильно сделал вывод, что знак украинский", — говорится в материале.

Обеспокоенные иностранным бортом местные жители вызвали полицию, но в нем и возле него никого не было. Прибыв на место событий стражи порядка натянули ленту, чтобы никто не приближайся к объекту.

"Но для беспокойства не было места, мы обнаруживаем, что на заднем плане разыгрывается несколько причудливая история. Владельцем этого вертолета является состоятельный украинец, который хотел поохотиться. Мы не можем проверить, живет ли он в Италии, но мы знаем, что сегодня он вылетел из Италии в Загреб и что он должным образом зарегистрировался на этот рейс. Там он якобы заправился, а затем без какой-либо регистрации, отчетности и разрешения направился в сторону Карловаца, приземлился там и с поджидавшей его компанией отправился на охоту на кабанов. Охоту якобы организовало агентство, занимающееся охотничьим туризмом", — пишут журналисты.

Позже выяснилось, что владельцем вертолета является богатый украинец Игорь Мазепа, генеральный менеджер инвестиционной компании Concorde Capital. Почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич, в остальном большой друг Мазепы, рассказал журналистам, что после его внезапного прибытия в Хорватию на вертолете он разговаривал с Мазепой, который сообщил ему, что в протоколе допущена ошибка, из-за чего ему было жаль, что он сделает все для того, чтобы подобное не повторилось в будущем и чтобы все дальнейшие полеты выполнялись по всем правилам.

Отмечается, что теперь рейс обойдется ему в немалую сумму, поскольку ему придется заплатить "жирный" штраф из-за нарушения правил, "но это не должно быть большой проблемой учитывая, что самолет, на котором он прибыл, новый и стоит около 1,5 миллиона долларов".

Политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко написал в Facebook, что Мазепа пользуется для выезда из Украины системой "Шлях".

"Мазепа использует "Шлях" для охоты с вертолета на кабанов в Европе, – написал он. – По информации СМИ, источник в Государственной пограничной службе Украины на условиях анонимности сообщил, что, [несмотря на] соответствующий призывной возраст, Мазепа постоянно пересекает границу Украины по системе "Шлях", с начала войны он уже воспользовался этой возможностью более 10 раз. Мазепа один из тех украинцев, которые не имеют проблем с ограничениями на выезд из Украины и свободно пересекают границу в любое удобное для себя время! Дикие кабаны! Вот такая гуманитарка!" – возмутился он.

Напомним, ранее мы писали о том, что прокурор Киева, который спорил с женой из-за носа, отметил Новый год за границей.