За кабаном по системі "Шлях": відомий український бізнесмен наколобродив на міжнародний скандал (фото)

Українець влаштував справжній переполох у Хорватії

Відомий український бізнесмен під час повномасштабного вторгнення та закритих кордонів опинився на полі у Хорватії та потрапив у скандал. Він прилетів за кабаном.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався 17 жовтня. Тоді на полі хорватської агропромислової компанії PPK Karlovac за 50 км від столиці країни Загреба знайшли вертоліт Robinson R66 Turbine.

"Місцеві жителі, які прямували до села Речиця з Карловаца або у зворотному напрямку, дивилися на нього з подивом. Хтось помітив реєстраційні знаки UR-HAA і правильно зробив висновок, що знак український", — йдеться у матеріалі.

Занепокоєні іноземним бортом місцеві жителі викликали поліцію, але й біля нього нікого не було. Прибувши на місце подій правоохоронці натягнули стрічку, щоб ніхто не наближався до об’єкту.

"Але для занепокоєння не було місця. На задньому плані розігрується дещо химерна історія. Власником цього вертольота є заможний українець, який хотів полювати. Ми не можемо перевірити, чи він живе в Італії, але ми знаємо, що сьогодні він вилетів з Італії до Загреба і що він належним чином зареєструвався на цей рейс. Там він нібито заправився, а потім без будь-якої реєстрації, звітності і дозволу попрямував у бік Карловаца, приземлився там і з компанією, що чекала його, вирушив на полювання на кабанів. Полювання нібито організувало агентство, що займається мисливським туризмом", — пишуть журналісти.

Пізніше з’ясувалося, що власником гелікоптера є багатий українець Ігор Мазепа, генеральний менеджер інвестиційної компанії Concorde Capital. Почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч, в іншому великий друг Мазепи, розповів журналістам, що після його раптового прибуття до Хорватії на гелікоптері він розмовляв з Мазепою, який повідомив йому, що в протоколі допущена помилка, через що йому було шкода, що він зробить усе для того, щоб подібне не повторилося в майбутньому і щоб усі подальші польоти виконувались за всіма правилами.

Зазначається, що тепер рейс коштуватиме йому чималу суму, оскільки йому доведеться заплатити "жирний" штраф через порушення правил, "але це не повинно бути великою проблемою враховуючи, що літак, на якому він прибув, новий і коштує близько 1,5" мільйона доларів".

Політолог, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко написав у Facebook, що Мазепа користується для виїзду з України системою "Шлях".

"Мазепа використовує "Шлях" для полювання з вертольота на кабанів у Європі, – написав він. – За інформацію ЗМІ, джерело в державній прикордонній службі України на умовах анонімності повідомило, що [не зважаючи на] відповідний призовний вік, Мазепа постійно перетинає кордон України за системою "Шлях", із початку війни він уже скористався цією можливістю більше ніж 10 разів. Мазепа – один із тих українців, які не мають проблем з обмеженнями на виїзд з України і вільно перетинають кордон у будь-який зручний для себе час! Хорватські дикі кабани! Ось така гуманітарка!" – обурився він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прокурор Києва, який сперечався із дружиною через нос, відзначив Новий рік за кордоном.