Міжнародний скандал з Мазепою: "Телеграф" дізнався, хто випустив бізнесмена за кордон на полювання

Деталі встановлюються

Український бізнесмен Ігор Мазепа, який переполошив Хорватію та влип у міжнародний скандал, виїхав легально з країни. Він мав на це відповідний дозвіл.

Як стало відомо "Телеграфу" від власних джерел, дозвіл на виїзд надала Рівненська ОДА. Саме по ньому він і виїхав із країни під час воєнного стану.

Наразі журналісти "Телеграфа" намагаються з’ясувати у чиновників ОДА деталі, зокрема, яке ГО чи Фонд клопотала перед ними.

Нагадаємо, що в середині жовтня вертоліт Ігоря Мазепи було виявлено посеред поля у Хорватії. Літальний апарат не на жарт переполошив місцевих жителів, адже він приземлився там без жодних дозволів і, порушуючи правила. Місцеві поліцейські встановили, що Мазепа на цьому гелікоптері прилетів з Італії, щоб полювати на кабана. Тепер йому світить "жирний штраф", але примітно ще й те, що, за даними президента Українського аналітичного центру Олександра Охрименка, бізнесмен злітав до Європи, користуючись системою "Шлях", якою користуються волонтери та водії. Більше того, зазначається, що такі поїздки Мазепа нібито здійснює регулярно.

Все це ще більше додало гостроти до і без того великого скандалу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прокурор Києва, який сперечався із дружиною через ніс, відзначив Новий рік за кордоном.