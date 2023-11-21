Российский рэп и дорогие сумки: дочь скандального нардепа Одарченко прожигает жизнь (видео)

Что выкладывает в соцсети дочь подозреваемого во взятке нардепа

Утром вторника, 21 ноября, НАБУ объявило о подозрении в попытке подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема народному депутату от "Слуги народа" Андрею Одарченко. Тем временем, его дочь в своих соцсетях хвастается богатой жизнью и поет песни российского репера, который поддерживает войну против Украины.

Как сообщает telegram-канал "Слон", Одарченко хотел добиться выделения средств из фонда ликвидаций последствий войны на ремонт университета, в котором являлся ректором.

"Стандартный набор украинского депутата: подозрение в коррупции, незадекларированные родственники, дети, зачитывающие российский рэп", — говорится в сообщении.

Там обратили внимание на то, что пока Одарченко пытался организовать коррупционную схему, его дочь записывает видео под песню репера Тимати, который поддерживает вторжение. Также она хвастается сумками именитых брендов, каждая из которых стоит по несколько тысяч долларов.

Напомним, 21 ноября вслед за Одарченко аналогичное подозрение также получил нардеп Сергей Лабазюк из фракции "За будущее".