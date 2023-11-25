Золотые слитки и миллионы евро и долларов в пакетах: депутата из Ровно подозревают в незаконном обогащении (фото, видео)

НАПК изучит образ жизни депутата и его семьи

Государственное бюро расследований разоблачило депутата ровенского облсовета, который по совместительству руководил лесной отраслью региона, на владении миллионами долларов. Свое состояние мужчина нажил незаконно.

В ведомстве раскрыли подробности дела. Помимо денег, которые подозреваемый хранил в обычных пакетах, у него нашли слитки золота и элитные авто.

Депутат до января 2023 года занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, но позже был назначен заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины".

Следователи ГБР провели обыски в доме депутата, а также на рабочих места его и его членов семьи. Удалось найти денег на общую сумму больше 4 млн долларов, которые депутат хранил наличными в разной валюте. Примечательно, что деньги он хранил в чемоданах, рюкзаках и даже пакетах из магазинов.

Помимо этого, депутат владеет тремя элитными автомобилями: Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350Е и BMW X5. Также у него нашли:

драгоценности и часы, в частности, элитной марки Рatek philippe;

золотые монеты;

слитки золота;

оружие (два пистолета, автомат Калашникова и 16 магазинами к нему с патронами).

Вдобавок к этому у депутата есть четыре земельных участка в Ровно, где строил коттеджи. Зарегистрированы они на подставных лиц, которых тот контролирует.

Следователи НАБУ сообщили депутату о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было направлено письмо с просьбой проверить образ жизни фигуранта и его семьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у главы налоговой службы в Полтавской области нашли 6 млн гривен, которые тот получил незаконным образом.