Дорогие иномарки и коттеджный городок: как живет экс-полицейский Иван Наумов после увольнения – расследование

Судя по всему, после увольнения в 2020 году дела бывшего полицейского пошли вверх

Похоже, что некоторым даже война в стране не помешает обогащению. Например, по данным расследователей, фигурант нескольких резонансных расследований еще в 2020 году, бывший руководитель Департамента управления имуществом Национальной полиции Иван Наумов с момента своего увольнения только еще больше разбогател – у него есть и коттеджный городок, и довольно дорогой автопарк.

Об этом сообщает Bihus.info в собственном расследовании. Журналисты напоминают, что Наумов фигурировал в ряде расследований проекта и именно после последнего – по работе связанного с ним комплекса отдыха NAVY во время карантина – его уволили из рядов НПУ, несмотря на то, что Наумов опровергал свою причастность к заведению.

Но похоже, что после увольнения дела экс-полицейского пошли вверх. Так, сейчас возле комплекса строится коттеджный городок, которого по документам здесь вообще не должно быть.

"Этот элитный коттеджный городок NAVY Village, где на 20 гектарах земли на побережье обводного канала в Вышгородском районе Киевщины должен вырасти гостиничный комплекс, СПА, пирс для яхт, и 75 новеньких коттеджей. Последние сейчас уже появились в открытой продаже, цены 12 до 23 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Цены кусаются

Разрешений на строительство этого городка нет. Но сам Наумов сказал журналистам во время экскурсии (на которую они приехали под видом будущих покупателей), что власти не только его прикроют, но и ограничат доступ не жителям городка на местный пляж. Кстати, это единственное место на Киевщине, где, несмотря на войну, разрешена навигация — Вышгородская районная военная администрация выдала разрешение спорткомплексу NAVY (директор – Наумов, владелец – сын Наумова) на "проведение учебно-тренировочных занятий для подготовки спортсменов к всеукраинским и международным соревнованиям по вейкборду". А вот реклама в комплексе говорит не о занятиях, а о частной аренде катера для вейкборда.

Дорогих автомобилей у Наумова тоже стало больше. Так, он получил разрешение на пользование авто Aston Martin DBX 2021 года выпуска. Такая машина стоит 6 млн. грн., на всю Украину их несколько десятков. Эта, по документам, принадлежит другу Наумова – Олегу Кошелю. На сайтах продаж авто размещено объявление о продаже указанного авто на 160 тыс. долларов США. То же самое говорит и сам Наумов – мол, друг хранит машину, планирует продавать.

Aston Martin DBX Олега Кошеля (официально)

И хотя состояние Наумова, что его детей, что Кошеля (машинами которого Наумов уже "пользовался" во время службы в НПУ) совсем не совпадают с официально указанными доходами, экс-полицейский считает, что он – обычный пенсионер, который зарабатывает, где может.

"На сегодняшний день я вижу любой законный способ заработать. Я как пенсионер, конечно это важно. И мне нужно кормить мою семью. Поэтому понимаете: строительство, продажа земельных участков, все равно. Все что есть в пределах, так сказать, действующего официального законодательства. Оно же не запрещено заниматься, зарабатывать средства. То, что есть предположение откуда оно, слушайте, есть компетентные органы", – сказал Наумов журналистам, комментируя происхождение своего состояния.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что суд арестовал автопарк нардепа Александра Дубинского, а также другие его активы — дорогие квартиры в центре столицы, земельные участки, гаражи и т.д. Под арест также попало имущество его жены и матери.