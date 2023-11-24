Дорогі іномарки та котеджне містечко: як живе експоліцейський Іван Наумов після звільнення – розслідування

Судячи з усього, після звільнення у 2020 році справи колишнього поліцейського пішли вгору

Схоже, що декому навіть війна в країні не стає на заваді збагачення. Наприклад, за даними розслідувачів, фігурант кількох резонансних розслідувань ще 2020 року, колишній керівник Департаменту управління майном Національної поліції Іван Наумов з моменту свого звільнення тільки ще більше розбагатів – в нього є й котеджне містечко, і доволі дорогий автопарк.

Про це повідомляє Bihus.info у власному розслідуванні. Журналісти нагадують, що Наумов фігурував у низці розслідувань проєкту і саме після останнього – щодо роботи пов'язаного із ним відпочинкового комплексу NAVY під час карантину – його звільнили з лав НПУ попри те, що Наумов спростовував свою причетність до закладу.

Але схоже, що після звільнення справи експоліцейського пішли вгору. Так, зараз біля комплексу будується котеджне містечко, яке за документами тут взагалі не має бути.

"Це елітне котеджне містечко NAVY Village, де на 20 гектарах землі на узбережжі обвідного каналу у Вишгородському районі Київщини має зрости готельний комплекс, СПА, пірс для яхт, та 75 новеньких котеджів. Останні зараз вже з’явилися у відкритому продажі, ціни коливаються від 12 до 23 мільйонів гривень", – сказано у повідомленні.

Ціни кусаються

Дозволів на будівництво цього містечка немає. Але сам Наумов сказав журналістам під час екскурсії (на яку вони приїхали під виглядом майбутніх покупців), що влада не тільки його прикриє, але й допоможе обмежити доступ не мешканцям містечка на місцевий пляж. Доречі, це єдине місце на Київщині, де попри війну дозволена навігація – Вишгородська районна військова адміністрація видала дозвіл спорткомплексу NAVY (директор – Наумов, власник – син Наумова) на "проведення навчально-тренувальних занять для підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань з вейкборду". А ось реклама у комплексі каже не про заняття, а про приватну оренду катера для вейкборду.

Дорогих автівок у Наумова теж побільшало. Так, він отримав дозвіл на користування авто Aston Martin DBX 2021 року випуску. Така машина коштує 6 млн грн, на всю Україну їх кілька десятків. Ця, за документами, належить другу Наумова – Олегу Кошелю. На сайтах продажу авто розміщена об'ява про продаж вказаного авто на 160 тис. доларів США. Те ж саме каже й сам Наумов – мовляв, друг зберігає машину, планує продавати.

Aston Martin DBX Олега Кошеля (офіційно)

І хоча статки що Наумова, що його дітей, що Кошеля (машинами якого Наумов вже "користувався" під час служби в НПУ) зовсім не співпадають з офіційно вказаними доходами, експоліцейський вважає, що він – звичайний пенсіонер, який заробляє, де може.

"На сьогоднішній день я бачу любий законний спосіб заробити. Я як пенсіонер, звичайно це важливо. І мені треба годувати мою сім’ю. Тому розумієте: будівництво, продаж земельних ділянок, все рівно. Все що є в межах, так сказать, діючого офіційного законодавства. Воно ж не заборонено займатися, заробляти кошти. Те що є припущення звідки воно, слухайте є компетентні органи", – сказав Наумов журналістам, коментуючи походження своїх статків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що суд арештував автопарк нардепа Олександра Дубінського, а також інші його активи — дорогі квартири в центрі столиці, земельні ділянки, гаражі тощо. Під арешт також потрапило майно його дружини та мами.