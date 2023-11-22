Дорогие квартиры и авто на родных: у главы налоговой Полтавщины нашли сомнительные миллионы

Активы могут взыскать в пользу государства

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили руководительницу налоговой службы Полтавской области на получении необоснованных активов на 6,1 млн грн. Это стало результатом совместного с НАПК мониторинга состояния чиновницы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По данным Бюро, все приобретенное в течение 2020-2023 годов имущество исполняющей обязанности начальника ГУ Государственной налоговой службы Украины в Полтавской области было зарегистрировано на членов семьи и доверенных лиц.

В частности, по данным правоохранителей, ее родная сестра стала владелицей квартиры в Киеве стоимостью более 2,2 млн грн. Отец служащей приобрел автомобиль Land Rover Range Rover Velar стоимостью около 900 тыс. грн. Ее дочь купила автомобиль Toyota C-HR Hybrid почти за 1,5 млн грн. Муж служащий стал владельцем квартиры в Полтаве стоимостью почти 1 млн грн. Все эти покупки были произведены за средства, не получившие подтверждения законности их происхождения.

В настоящее время материалы направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВР приняла громкий закон о PEP/ПЭП (политически значимые лица). Коснется этот статус тех, кто когда-то занимал государственные должности, а также близких членов их семей.