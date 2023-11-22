Дорогі квартири та авто на рідних: у голови податкової Полтавщини знайшли сумнівні мільйони

Активи можуть стягнути на користь держави

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили керівницю податкової служби Полтавській області на отриманні необґрунтованих активів на 6,1 млн грн. Це стало результатом спільного з НАЗК моніторингу статків чиновниці.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. За даними Бюро, все придбане впродовж 2020-2023 років майно виконуючої обов’язки начальника ГУ Державної податкової служби України у Полтавській області було зареєстроване на членів сім’ї та довірених осіб.

Зокрема, за даними правоохоронців, її рідна сестра стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 млн грн. Батько службовиці придбав автомобіль Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тис. грн. Її дочка купила автомобіль Toyota C-HR Hybrid за майже 1,5 млн грн. Чоловік службовиці став власником квартири у Полтаві вартістю майже 1 млн грн. Всі ці покупки були здійснені за кошти, які не отримали підтвердження законності їхнього походження.

Наразі матеріали направлені до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ВР ухвалила гучний закон про РЕР/ПЕП (політично значущі особи). Торкнеться цей статус тих, хто колись обіймав державні посади, а також близьких членів їхніх сімей.