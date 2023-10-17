Київський чиновник у декларації "забув" про майно своєї дружини на мільйони

Йому може загрожувати реальний тюремний термін

Київські правоохоронці повідомили про підозру високопосадовця зі структури ГУ ДСНС України, який кілька років поспіль "забував" вказувати у своїй декларації відомості про майно дружини. Його ж дружина виявилася власницею земельних ділянок, квартир та різних приміщень.

Про це повідомили у прес-службі ДБР. Відомості, що були зазначені у декларації чиновника, відрізнялися від реальних на загальну суму близько 13 мільйонів гривень.

Відомо, що заступник начальника однієї з київських пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України в 2020 році не вказав нерухоме майно, яке належить його дружині.

Як встановило слідство, дружина чиновника володіє чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма місцями для паркування, житловим будинком і земельною ділянкою. Все це майно знаходиться як у Києві, так і у Київській області.

Згодом, у своїй декларації за 2021 рік чиновник знову "забув" задекларувати всю перелічену вище нерухомість, а також ще одну квартиру, власницею якої його дружина стала все в тому ж 2021 році.

Таким чином, відомості, зазначені в декларації чиновника, відрізнялися від достовірних на загальну суму 12,7 мільйонів гривень. Слідство по цій справі триває. Чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

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