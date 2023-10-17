Киевский чиновник в декларации "забыл" про имущество своей жены на миллионы

Ему может грозить реальный тюремный срок

Киевские правоохранители сообщили о подозрении высокопоставленному чиновнику из структуры ГУ ГСЧС Украины, который несколько лет подряд "забывал" указывать в своей декларации сведения об имуществе супруги. Его же жена оказалась владелицей земельных участков, квартир и различных помещений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Сведения, которые были указаны в декларации чиновника, отличались от реальных на общую сумму около 13 миллионов гривен.

Известно, что заместитель начальника одной из киевских пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в 2020 году не указал принадлежащее его супруге недвижимое имущество.

Как установило следствие, жена чиновника владеет четырьмя квартирами, четырьмя нежилыми помещениями, четырьмя парковочными местами, жилым дом и земельным участком. Все это имущество находится как в Киеве, так и в Киевской области.

В последствии, в своей декларации за 2021 год чиновник вновь "забыл" задекларировать всю вышеперечисленную недвижимость, а также еще одну квартиру, собственницей которой его супруга стала все в том же 2021 году.

Таким образом, сведения, которые были указаны в декларации чиновника, отличались от достоверных на общую сумму 12,7 миллионов гривен. Следствие по данному делу продолжается. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее "Телеграф" сообщал ,что ВР приняла громкий закон о РЕР/ПЭП (политически значимые лица). Коснется этот статус тех, кто когда-либо занимал государственные должности, а также близких членов их семей.

Лица ПЭП могут считаться повышенным риском с точки зрения финансовых преступлений, таких как отмывание денег, коррупция и незаконное обогащение. Вдобавок к этому статус ПЭП предполагает дополнительный, тщательный финансовый мониторинг человека, его мужа или жены, детей, родителей, компаний (в которых лицо со статусом ПЭП является основателем), партнеров по бизнесу и так далее.