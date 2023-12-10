В Украине открыли публичный доступ к Реестру деклараций: чьи доходы не покажут

Ряд деклараций будет изъят из свободного доступа из-за войны в Украине

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во исполнение Закона № 3384-ІХ, который приняла Верховная Рада и подписал президент, вернула открытый круглосуточный доступ в государственный реестр деклараций о доходах должностных лиц в Украине. Однако некоторых деклараций в доступе все равно не будет до того момента, пока не закончится война.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Также есть опция изъятия деклараций по доступу по запросу или представлению уполномоченного органа.

"Если вы не нашли в Реестре декларацию определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа. Изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае, определенное время они будут находиться в открытом доступе", – говорится в сообщении.

По заявлению НАПК, изъятию из Реестра деклараций подлежат документы о доходах следующих лиц:

военнослужащих (кроме, указанных в п.п. 1-4 ч. 7 ст. 45 Закона); полицейских из состава полиции особого назначения, которые во время действия военного положения вовлечены в ведение боевых действий в порядке, определенном ст. 24 Закона Украины "О Национальной полиции" (кроме, указанных в п.п. 1-5 ч. 7 ст. 45 Закона); лиц, принадлежащих к кадровому составу разведывательных органов Украины и/или занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной в связи с непосредственным осуществлением такими лицами оперативно-розыскной, контрразведывательной, разведывательной деятельности, а также лиц, претендующих на занятие таких должностей и лиц, прекративших деятельность; субъектов декларирования, которые для выполнения служебных полномочий на постоянной основе находятся на территориях, на которых ведутся активные боевые действия; субъектов декларирования, находящихся на временно оккупированных территориях; субъектов декларирования, участвующих в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала в других странах; пленных, интернированных; субъектов декларирования, которые в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанного с исполнением служебных полномочий или военной службы находятся на лечении и/или реабилитации; субъектов декларирования, являющихся членами семьи указанных выше лиц.

В НАПК добавляют, что изъять можно также сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданных за все периоды. Документы, подаваемые в НАПК от людей из вышеприведенных категорий, скрываются автоматически.

"Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины в целом поддержала законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). Это было одно из требований МВФ по пути вступления Украины в ЕС.