"Краще волонтерство це…": Безугла закликала мобілізувати всіх волонтерів, їй відповіли

Чергова заява нардепки викликала жваву реакцію у соцмережах

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка останні часом активно критикує вище військове керівництво країни, зробила чергову заяву. Цього разу вона запропонувала волонтерам вступити до лав Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні нардепки у Facebook. Безугла також зазначила, що піти до армії мають і жінки-волонтери.

Вона зазначила, що "час волонтерів має пройти в 2024 році". За словами нардепки, держава зобов'язана забезпечити армії все необхідне, а громадяни – сплатити на це податки.

"Краще волонтерство сьогодні — прийти у ЗСУ! Народ — це держава. Який народ, така і держава", — написала Безугла.

Крім того, вона запропонувала ідею демобілізувати тих військових, які приведуть у свій підрозділ двох добровольців. Відповідне опитування вона також опублікувала на своїй сторінці.

Слід зазначити, що користувачі соцмережі у коментарях під цими постами розкритикували Безуглу. Деякі висловили сумніви щодо її адекватності.

Також користувачі запропонували нардепці самій мобілізуватись до лав ЗСУ.

Нагадаємо, колишній голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Мар’яна Безугла "не сповна розуму".