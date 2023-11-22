"Вона не сповна розуму": Гайдай відповів на критику з боку Безуглої

Він також вважає її абсолютно некомпетентною людиною

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка не раз потрапляла у скандали, не відвідувала Луганську область напередодні 24 лютого 2022 року. При цьому вона є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив колишній голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він також прокоментував звинувачення з боку Безуглої у тому, що він на посту голови ОВА начебто не займався обороною.

Гайдай підкреслив, що обороною мають займатися військові, а не обласна військова адміністрація. За його словами, ОВА має допомагати військовим.

"Я не можу побудувати в чистому полі склад і сказати, що от я вам побудував склад. Ну це маячня. Не можу побудувати траншеї, бо вони скажуть: Володимировичу, ви що з глузду з’їхали, у нас зовсім в іншому напрямку буде оборона", – заявив він.

Гайдай розповів, як саме відбувалася його співпраця з військовими в регіоні. "Вони приходять і кажуть: Сергій Володимирович, нам потрібен ліс. Ок, я допомагаю. Нам потрібна техніка. Ок, я допомагаю. Військові отримували все: я ремонтував зброю, привозив її, допомагав з дронами "Mavic", допомагав з їжею, укріпленнями, обігрівачами, тепловізорами, патронами, машинами… Нема питання, на які я б не реагував", – зазначив він.

"Безугла не розуміє, про що вона говорить. Вона повинна була б як членкиня комітету напередодні повномасштабного вторгнення проінспектувати ситуацію в області. А її не було", – підкреслив Гайдай.

За його словами, Безугла мала б розуміти, що область в прямому сенсі не відповідає за оборону. Гайдай підкреслив, що ОВА не воює, а допомагає воювати.

"І якщо вона така впевнена у своїй правоті, то вона абсолютно некомпетентна людина. Вона їздила по підрозділах з телефоном, а потім по тих позиціях були прильоти. В Лисичанську, де вона була, просто розвалили в хлам ситуаційний центр. Туди прилетіло 11 ракет. Там у нас був такий ніби ситуаційний центр, а насправді це був міськвідділок поліції, куди приїжджали військові, поліцейські, СБУ, я приїжджав і ми там спілкувалися, планували, займалися роботою. От вона приїхала з телефоном, покрутилась там декілька днів, і все. Одинадцять ракет! Ну це просто жах", – зазначив він.

Водночас Гайдай заявив, що для нього Безугла не асоціюється з Офісом президента. "Вона не сповна розуму людина, яка в повітря кидає якісь тези. Хай керівник Офісу президента Андрій Єрмак скаже, чи є до мене претензії серед військових. Мені ніхто претензій не висував ні офіційно, ні кулуарно", – підсумував він.

Як відомо, у липні 2022 року Безугла звинуватила Гайдая у поганій підготовці до оборони Луганської області й закликала звільнити його з посади голови ОВА. Своєю чергою Гайдай заявив, що нардепка "взагалі несповна розуму".

Детальніше про це та багато інших актуальних питань читайте у повній версії інтерв’ю: "Чи закінчить війну смерть путіна? Сергій Гайдай про підготовку до вторгнення, суперечку Залужного та Зеленського та глухий кут на фронті".

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Луганської ОВА.