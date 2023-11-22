"Росіяни кістками лягли": Гайдай розповів, чому Казахстан не захотів бачити його послом

Він розповів про проблеми кадрової політики

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів, чому Казахстан не схотів бачити його на посаді посла України у своїй країні. Тут "постаралася" росія.

"Тому що там росіяни просто кістками лягли. Для них прізвище Гайдай було дуже одіозним. Вони ж в Казахстані так само намагалися зробити Україну-2: у них там є компактне поселення росіян на півночі, де їх проживає три мільйони. І уявіть собі, що приїжджає посол, який говорить російською, народився на Сході, працював і жив і у Львові, і на Закарпатті, повернувся на Луганщину, бачив з перших днів, як починалась війна, які руйнації були. Тому вони так і заперечували щодо мого призначення", — розповів він в інтерв’ю "Телеграфу"

Гайдай додав, що це проблеми кадрової політики. Україна також не має посла в Грузії.

"Я розумію, що в Грузії немає посла, тому що важкі відносини. В Казахстані немає… ну добре. Але ж не на Гайдая одного всі ставки роблять", — резюмував він.

Детальніше про це та багато інших актуальних питань читайте у повній версії інтерв’ю: Чи закінчить війну смерть путіна? Сергій Гайдай про підготовку до вторгнення, суперечку Залужного та Зеленського та глухий кут на фронті

Нагадаємо, в Астані відмовилися видавати агреман Гайдаю у відповідь на офіційний запит Києва. У Казахстані мотивували своє рішення тим, що хотіли б бачити на цій посаді професійного дипломата, яким ексглава Луганської ОВА не є.