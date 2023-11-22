Чи закінчить війну смерть путіна? Сергій Гайдай про підготовку до вторгнення, суперечки Залужного і Зеленського та глухий кут на фронті

2024 рік буде дуже важким для України

За інформацією від українських військових та чиновників на прифронтових територіях, путін встановив новий дедлайн повної окупації Донеччини та Луганщини – 31 грудня. Активізація ворога в районі Авдіївки, Мар'їнки та Бахмуту якраз і свідчить про те, що для досягнення політичної мети, російське керівництво не збирається рахуватися з життями своїх же громадян.

Та чи є у росії ресурс для потужного наступу взимку? Наскільки вразлива Україна на тлі публічних суперечок між Офісом президента і Головнокомандувачем ЗСУ? Чи дійсно війна з рф зайшла у глухий кут? На ці та інші питання в інтерв’ю "Телеграфу" відповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

— Пане Сергію, навесні своє звільнення з поста голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації ви назвали "ротацією". Куди ця ротація відбулася? Чим зараз займаєтесь?

— Звільнення було погоджено. Зі мною почали говорити про це ще восени 2022-го року. Аргументи були такого плану, що область майже вся окупована. Хоча я в принципі, від військових мав тільки схвальні відгуки по співпраці. На сьогодні іноді є якісь пропозиції, та це більше виконавча влада.

— А політичні?

— І політичні потроху надходять від певних партій, зондують ситуацію: а яка моя думка, а піду я в політику чи не піду?

— Так підете чи ні?

— Зараз я залишаюсь людиною, яка має фах, досвід і проходила не соціальний ліфт, а соціальні сходинки від голови РДА до керівника військово-цивільної адміністрації області. Тому все ж таки цікавить виконавча влада.

— Чому все ж таки не склалося з призначенням вас послом до Казахстану?

— Тому що там росіяни просто кістками лягли. Для них прізвище Гайдай було дуже одіозним. Вони ж в Казахстані так само намагалися зробити Україну-2: у них там є компактне поселення росіян на півночі, де їх проживає три мільйони. І уявіть собі, що приїжджає посол, який говорить російською, народився на Сході, працював і жив і у Львові, і на Закарпатті, повернувся на Луганщину, бачив з перших днів, як починалась війна, які руйнації були. Тому вони так і заперечували щодо мого призначення.

— А про що свідчить той факт, що у нас досі немає посла у Казахстані? Про важкі відносини між країнами? Припустимо, що Сергій Гайдай їм дійсно був незручний, але ж немає взагалі нікого.

— У нас досі немає посла в Великій Британії, в Чехії, і це прикро. Це значить, що наша зовнішня політика кульгає. Чехи – наші партнери, одні з стратегічних союзників. Гаразд, чудового дипломата Євгена Перебийніса (займав посаду посла України в Чехії, — Ред.) забрали в МЗС, щоб підсилити позиції самого міністерства. Та чому немає йому заміни? Наскільки мені відомо, навіть чехи запитуються у нас: ми ж з вами союзники, ми ж з вами партнери, а де посол? Це, в принципі, і ставлення країни до своїх партнерів, коли немає посла.

— То в чому ж проблема?

— Це проблеми кадрової політики. Я розумію, що в Грузії немає посла, тому що важкі відносини. В Казахстані немає… ну добре. Але ж не на Гайдая одного всі ставки роблять.

— Як вважаєте, конфлікт між політичним і військовим керівництвом в Україні існує? На рівні Зеленський – Залужний.

— Ті, хто роздмухує цей конфлікт, несвідомо, або свідомо все ж таки працюють на ворога. Але що таке конфлікт? Ми бачили світлини, де президент стоїть разом із Залужним, посміхаються. Це говорить про те, що навіть якщо між ними є якісь нерозуміння в певних поглядах, то вони чудово вирішують ці питання в одному кабінеті. Чи можуть дві сильні особистості співіснувати так, щоб не було жодних конфліктів? Непевно, ні. Тому те, що виникають певні суперечки, це абсолютно нормально. Я б з цього не робив би якусь катастрофу. Ну якщо в них є суперечки, посперечались, вирішили питання і все, поїхали далі.

Я не можу оцінювати роботу Залужного, адже я не військовий, та напевно Верховний Головнокомандувач має оцінювати. Напевно наші партнери так само бачать, чи виконує він свої функціональні повноваження на посаді Головнокомандувача ЗСУ, чи ні.

Залужного зробив він сам і народ України. Він сам, тому що приймав певні рішення від початку повномасштабного вторгнення, а народ України, тому що ми зробили собі кумира, але робити кумирів – погана історія, бо потім люди розчаровуються.

— А у вас особисто на посаді голови ВЦА були конфлікти з президентом? Можливо, з оборонних питань?

— Ні. Жодного. Абсолютно. З 2019 року, як тільки мене призначили, не було жодних претензій президента взагалі. Всі завдання, які ставив президент, виконувалися своєчасно. І після повномасштабного вторгнення мені особисто президент ніяких претензій не висував.

— А люди з команди президента висували. Критикували вас за погану підготовку регіону до повномасштабного вторгнення.

— Хто?

— Мар’яна Безугла наприклад.

— Давайте поговоримо про Безуглу. Хто така нардепка Безугла? Вона членкиня комітету по обороні. Скільки разів вона була на Луганщині до 24 лютого? Жодного!

По-друге, вона каже, що я не займався обороною. Але обороною мають займатися військові, а не обласна військово-цивільна адміністрація. Ми маємо допомагати військовим. Я не можу побудувати в чистому полі склад і сказати, що от я вам побудував склад. Ну це маячня. Не можу побудувати траншеї, бо вони скажуть: Володимировичу, ви що з глузду з’їхали, у нас зовсім в іншому напрямку буде оборона.

— В такому разі, яка була співпраця з військовими в регіоні?

— Вони приходять і кажуть: Сергій Володимирович, нам потрібен ліс. Ок, я допомагаю. Нам потрібна техніка. Ок, я допомагаю. Військові отримували все: я ремонтував зброю, привозив її, допомагав з дронами "Mavic", допомагав з їжею, укріпленнями, обігрівачами, тепловізорами, патронами, машинами… Нема питання, на які я б не реагував. Безугла не розуміє, про що вона говорить. Вона повинна була б як членкиня комітету напередодні повномасштабного вторгнення проінспектувати ситуацію в області. А її не було. Вона мала б розуміти, що область в прямому сенсі не відповідає за оборону. Ми не воюємо, ми допомагаємо воювати. І якщо вона така впевнена у своїй правоті, то вона абсолютно некомпетентна людина. Вона їздила по підрозділах з телефоном, а потім по тих позиціях були прильоти. В Лисичанську, де вона була, просто розвалили в хлам ситуаційний центр. Туди прилетіло 11 ракет. Там у нас був такий ніби ситуаційний центр, а насправді це був міськвідділок поліції, куди приїжджали військові, поліцейські, СБУ, я приїжджав і ми там спілкувалися, планували, займалися роботою. От вона приїхала з телефоном, покрутилась там декілька днів, і все. Одинадцять ракет! Ну це просто жах.

Тому для мене вона не асоціюється з Офісом президента. Вона не сповна розуму людина, яка в повітря кидає якісь тези. Хай керівник Офісу президента Андрій Єрмак скаже, чи є до мене претензії серед військових. Мені ніхто претензій не висував ні офіційно, ні кулуарно.

— Як все ж таки виглядала підготовка області до широкомасштабного вторгнення? Коли вона почалася? Задовго до 24 лютого, чи ні?

— Мене ніхто не попереджав, що 24 лютого буде широкомасштабне вторгнення. Ніхто взагалі. Теоретично військові повинні були готувати область з 2014 року. По факту я не знаю, яку зброю вони отримували, бо це таємна інформація. Наша проблема була в тому, що вторгнення було не тільки в Донецьку і Луганську області, а воно було по багатьох областях і у нас просто фізично не було такої кількості військ, щоб ми могли зробити суцільну лінію оборони.

— Ну а взагалі ця підготовка була? Військові розуміли, що треба готуватися? Людям казали ж, що перейматися не варто.

— Ну дивіться, мости були заміновані, але це було зроблено не 23 лютого, а ще давно. Укріплення проходили вздовж всієї лінії розмежування. Чи будувалися нові укріплення біля Мілового на кордоні з рф? Ні, не будувалися. Додаткових робіт по всьому кордону з рф проведено не було, але підрозділи для боротьби з танками до повномасштабного вторгнення все ж таки зайшли в область. І ми з ними якраз співпрацювали, вони попросили, щоб я допоміг їм з місцем розташування, будівельними матеріалами, щоб вони зробили укріплення. Тобто частково так, підготовкою займалися.

— Яке зараз життя людей на тій території Луганщини, яка не окупована росіянами?

— Вкрай важке. Магазини не працюють і ніхто туди нічого привозити не буде. Постійні обстріли. Іноді є поранені, гинуть місцеві жителі. Важко з опаленням, (хоча за дрова ми домовились), зв'язок відсутній. Ми поставили старлінк і генератор у голови села Невське (не окупована територія, де проживає близько 100 місцевих мешканців, — Ред.), і у людей є можливість іноді прийти і комусь зателефонувати чи щось відправити. З медициною величезна проблема, тому що лікарень нема. Люди живуть як в пеклі в якомусь. Але люди не хочуть їхати.

— В цій ситуації, що ви щойно описали, на вашу думку можливо провести вибори, як на цьому наполягають деякі наші західні союзники?

— Дехто просто не розуміє, що у нас відбувається. Для них аргумент, що під час громадянської війни в США вибори проводилися. Але це не та війна, яка триває в Україні. Такої війни Європа і весь світ не бачили з часів Другої світової. Проводити вибори в таких умовах… я не знаю як це зробити. Це приїжджати автобусами, забирати людей кудись, вивозити на безпечні території для голосування? А якщо автобус потрапить під обстріл?

— На Луганщині, так само як і на інших окупованих територіях, росія буквально змушує місцеве населення брати свої паспорти. Чим стратегічно це загрожує Україні?

— Стратегічної загрози немає. Якщо буде державна програма по асиміляції, то ми це питання вирішимо. Якщо люди отримують російські паспорти, це ж не говорить про те, що вони співпрацювали з колаборантами. Їх змусили, тому що сказали: або російський паспорт і ми даємо вам інсулін, або ні і вмирайте. І що їм треба робити? А їхати нема куди. Тут треба чіткий, виважений і публічний план держави по деокупації і майбутньому розвитку території. Чітко прописати, що колаборанти, їх помічники, ті, хто брав активну участь у проведенні псевдовиборів, ці всі люди будуть покарані за законами України. До всіх решти треба інший підхід.

— Наскільки зараз складна ситуація на фронті? Маю на увазі не лише Луганщину, а й всю лінію зіткнення. І чи дійсно війна зайшла в глухий кут?

— Ситуація на фронті дуже важка: росія потрохи перелаштовує свою економіку на військові рейки, а запасів навіть застарілої, але смертельно-небезпечної техніки і снарядів до неї у них чимало. Людей вони не рахують і цей ресурс у них постійно оновлюється. Території Луганської, Запорізької, Херсонської області заміновані дуже ретельно і багато ліній оборони вони встигли побудувати ще до того, як наші західні партнери почали передавати нам більшу кількість снарядів і важкого озброєння. І це спрацювало нам дуже в мінус: коли наші війська були готові до контрнаступу, то вони пішли по замінованій, підготовленій території.

Зараз важкі політичні процеси проходять по всьому світі: Штати напередодні президентських виборів, Байден підписав бюджет без фінансування України й Ізраїлю, в Словаччині виграв вибори Фіцо (Роберт Фіцо – премєр-міністр Словаччини, — Ред.), а це в принципі проросійський політик. Я впевнений, що слова президента про те, що наступний конфлікт можуть розпочати на Балканах, можуть справдитися. Зараз росія буде піднімати ставки і якщо ми зупинимось, то ворог ще більше підготується і потім буде вкрай важко. 2024 рік буде дуже важкий для всіх. Нам треба готуватись і до того, що росія буде намагатись контратакувати на деяких напрямках і не забувати, що завдання путіна – до 31 грудня вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Це неможливо зробити, але завдання стоїть і вони тиснуть постійно.

Через тиждень-два почнуться морози і я впевнений, що будуть масовані обстріли території України, адже росіянам конче потрібно, щоб соціальний вибух був і всередині країни. Тому буде дуже важко. Але наші військові героїчно роблять свою справу і наше завдання їм просто допомагати. А в країні зараз відбуваються процеси, які мені не дуже подобаються. Я дуже немало чую скарг від бізнесу, що податкова ставить їх в ризиковане положення, а потім натякають: їдьте в Київ до керівництва податкової і вирішуйте. У мене є приклади, коли хлопці воюють, а їм телефонують з прокуратури і кажуть: ви 5% на нас перепишіть, або ми ваш бізнес розірвемо на шмаття.

— Песимістична картина. Тобто, якщо правильно розумію, "глухий кут" є?

— Давайте так: прориву зараз чекати від нас неможливо. Для того, щоб зробити прорив, нам потрібно більше ракет, авіації, снарядів для артилерії. Тоді ми зможемо.

— Але ж в наступному році отримаємо F-16…

— Так. Що нам дадуть літаки? Ми зможемо закрити небо, тому що ракети повітря-повітря чудово збивають ті ракети, які запускають росіяни. По-друге, ми зможемо повибивати російську авіацію з лінії фронту. Так, російські літаки не долітають до лінії фронту, але вони скидають ФАБи і КАБи за 5-6 кілометрів. Як тільки у нас з'являється західна авіація, то ми зможемо так само з нашого тилу збивати всі ті гелікоптери і російські Су. Це дуже нам допоможе.

Та без того, щоб у нас була необмежена кількість снарядів, ми не зможемо просуватися вперед. Як тільки росіяни заходять в якусь лісосмугу, вони одразу зариваються там як кроти: в норах, в тунелях. Пройти цю лісосмугу дуже складно, її просто треба перемелювати артою, а потім заходити далі. А якщо західна допомога зупиниться, ми дійсно будемо стояти в окопах на одному місці і арта просто буде потроху вибивати солдат, та не будемо забувати про кількість солдат у нас і в росії.

— А ви бачите зараз ознаки, що допомога Заходу може зупинитися?

— Враховуючи всі політичні аспекти в різних країнах, можна сказати, що допомога буде не зупинятись, а іноді перериватися. От зараз є інформація, що Німеччина подвоює допомогу Україні. З одного боку, це хороша новина. З іншого боку, США підписали бюджет без допомоги Україні. Тому Німеччина зараз намагається перекривати те, що ми недоотримаємо від США.

Згадаємо ленд-ліз. Він так і не запрацював, але у нас все одно була допомога від США. Ленд-ліз був як страховка для нас: якщо б десь якісь процеси зупинили допомогу, то запрацював би ленд-ліз і ми б втрималися. А зараз він зупинився тому що термін був на рік.

Європейські країни будуть нам допомагати, але їх можливості набагато більш обмежені, ніж можливості США.

— Зі смертю путіна все закінчиться?

— Після путіна важливо хто буде наступним. Може ж прийти людина, яка буде ще більш радикальна. Людина, яка може сказати, що зараз за місяць закінчить цю війну і почнеться як під час другої чеченської кампанії, коли були суцільні бомбардування. Все буде залежати від того, хто отримає повноту владу. Західним країнам і США, зокрема, не вигідно, щоб росія розвалилась. В такому випадку, ці ділянки, які стануть самостійні, може під себе потягнути Китай. І тоді країна, яка хоче бути лідером на всій планеті, отримає додаткові ресурси.

— Саме тому Захід дає нам зброю дозовано?

— Нам не дають достатньо зброї, тому що Захід на перший план ставить не перемогу України, а виснаження росії. А вже на другому місці перемога. І я думаю, що вони тут помиляються. Розраховувати, що ми спокійно протримаємо ще 2-3-4 роки… це хибна тактика. Не така велика у нас країна і не стільки у нас ресурсів.

— Зустріч Сі та Байдена. Бачите якісь позитивні сигнали для України?

— Позитивних швидких дій не буде. Це була зустріч-запобіжник проти великої війни. Кожен все одно залишається при своїх інтересах. Але я думаю, що прямої відкритої допомоги росії (з боку Китаю — Ред.) не буде. І слава богу. Напевно якісь військові дії на Тайвані найближчим часом не розпочнуться. І це добре, бо це ще більше б відтягнуло ресурси США. Але розраховувати, що Китай перенаправить вектор допомоги в наш бік – ні. З позитивного для нас в цій зустрічі те, що ми розуміємо, що нас не кинуть і Китай не буде напряму допомагати росії. Завуальовано, звісно будуть допомагати. Навіть "Mavic" якщо купувати в Китаї для росіян, то дуже швидко відвантажують. А якщо купувати для України, то можуть навіть відмовити. Багато країн просто купують через якісь свої компанії, а потім відправляють нам (але говорять, що купують для себе).

Тим не менш, актуальність Третьої світової та застосування ядерної зброї зараз не на першому плані.