Конфлікт між Зеленським та Залужним: у президента назвали причину, через яку він неможливий

Чутки про можливий конфлікт виникли після інтерв’ю главкома The Economist

Радник Офісу президента Михайло Подоляк висловився про можливі протиріччя між президентом України, Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони виникли на тлі публікацій головкома у західній пресі, де він констатував, що ситуація на фронті може зайти в глухий кут, тоді як Зеленський після цього заявив, що патової ситуації на фронті немає.

Слова Подоляка цитує The Guardian. Зазначається, що він заперечує наявність конфлікту між Зеленським та Залужним. За словами радника Офісу, його не може бути за визначенням.

"Зеленський — його прямий начальник, конфлікту не може бути за визначенням", — сказав він.

Нагадаємо, Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist сказав, що поле бою зараз нагадує йому великий конфлікт столітньої давності: "так само, як і у Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут", — констатував він. Генерал додав, що "глибокого та красивого прориву, скоріш за все, не буде".

Незабаром Зеленський під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що не згоден із висновками Залужного, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут. "Сьогодні люди втомилися. Усі втомлюються, всі люди незалежно від свого статусу і це зрозуміло", — сказав президент. Він додав, що ситуація не патова, але росія зберігає перевагу в небі, що сильно ускладнює наступальні операції.

Як писав "Телеграф", Подоляк раніше розповів, що думає про статтю Залужного та його висновки. Також можливі протиріччя між Зеленським та Залужним прокоментував голова ВП Андрій Єрмак.