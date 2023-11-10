"А які тут висновки?": Подоляк розповів, що в ОП думають про нашумілу статтю Залужного

У ОП зробили певні висновки із публікації головкому

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці для The Economist, в якій він визнав, що війна в Україні може перетворитися на позиційну і що гарного прориву, швидше за все, не буде, наголосив на важливих моментах. Зокрема, це стосується усвідомлення наслідків затяжної війни.

Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю під час зустрічі "DW Новини Шоу". За його словами, публікація Залужного змушує замислитись про зміну підходу до забезпечення української армії.

"А які тут висновки? Дивіться, є синхронізована позиція, яка проговорюється на рівні стратегії та тактики ведення бойових дій, актуально проговорюється на Ставці або на військовому кабінеті й президентом, і головнокомандувачем, і, відповідно, тими чи іншими членами військового кабінету. Сама публікація пана Залужного, на мій погляд, наголосила, що якщо ми не хочемо, щоб у Східній Європі сформувалася затяжна війна, яка буде максимально руйнівна для України — і для росії теж, зрозуміло, — то нам потрібно змінити підхід до забезпечення української армії", — сказав Подоляк.

Також радник ОП наголосив, що для того, щоб отримати перевагу у цій війні, необхідно навіть не кількісно нарощувати обсяги деяких видів зброї чи снарядів, а потрібно збільшити високотехнологічний компонент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни запустили черговий фейк, у якому Залужний нібито звинувачує владу у загибелі свого помічника Геннадія Частякова, а також закликає до держперевороту.