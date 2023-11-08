Залужний "закликає до держперевороту": росіяни запустили черговий безглуздий фейк у мережі (відео)

Оригінал відео було оприлюднено ще до початку вторгнення

Росіяни вирішили знову перевірити наскільки українці дотримуються інформаційної гігієни і запустили черговий фейк, на якому використали відеоряд із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, на відеозаписі видно, що Залужний нібито звинувачує українську владу в загибелі свого помічника Геннадія Частякова і закликає до державного перевороту.

ЦПД зазначає, що головнокомандувач нічого подібного не говорив, а перше повідомлення з’явилося в telegram-каналі "Радіо Труха", який активно і не приховуючи поширює пропаганду, маскуючись під популярний в Україні канал.

"Поширюючи подібні фейки, рашисти прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою та військовими", — йдеться у повідомленні.

На відеозапис уже відреагували багато українських політиків та військових. Так екснардеп Борислав Береза зазначив, що фейк виконаний низькоякісно і припустив, що всі гроші на нього вже розкрали.

Радник голови МВС Антон Геращенко своєю чергою пожартував, що відео треба було озвучувати голосом путіна. Тим часом військовий оглядач Олександр Коваленко взагалі зазначив, що голос дуже сильно нагадує Віктора Януковича.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) натомість зазначив те, що в майбутньому таких фейків швидше за все буде все більше.

А колишня заступниця голови Міноборони Ганна Маляр висловила сподівання, що це вкидання лише об’єднає українців і змусить відкинути внутрішні дискусії.

До речі, у мережі також знайшли оригінальне відео, з якого було взято відеоряд. Вона була оприлюднена 18 лютого 2022 року, тобто за кілька днів до початку вторгнення, Військовим телебаченням України.

Варто зазначити, що раніше невідомі від імені Залужного почали розповсюджувати фейкову інформацію, створивши в мережі облікові записи, які імітують профіль головнокомандувача ЗСУ.