"Тепер все ясно": військовий зробив огляд гранати, яка вбила помічника Залужного (відео)

Військові відзначають одразу кілька факторів, які могли призвести до трагедії.

У мережі знайшли ще один опосередкований доказ того, що в трагедії з помічником головкома ЗСУ Залужного Геннадія Частякова могла мати місце необережність. На нього звернув увагу політтехнолог Загородній.

Він опублікував відео на своїй сторінці, яке зняв боєць ЗСУ на фронті. Він наживо продемонстрував, що німецька граната DM51, яку, судячи з фото з місця трагедії, подарував майору Частякову його колега, і справді можна було сплутати з сувеніром.

За словами воїна, однією з причин цього є мала кількість такої зброї в армії. Наприклад, щоб зняти це відео, йому доводилося звернутися за допомогою до сусіднього підрозділу. Іншою причиною, але не менш важливою, є сама конструкція цього боєприпасу. Справа в тому, що він повністю складається із пластику. Це в поєднанні з першою причиною, у людини, яка раніше не зустрічалася з ним, теоретично, може створити враження, що вона тримає в руках не справжню зброю.

Ну і ще одним пунктом воїн назвав схему роботи гранати — вона має менше запобіжників, ніж, наприклад, у американських аналогів, а приводиться в дію практично непомітно — після від’єднання чеки не відбувається нічого, окрім вибуху.

"Огляд гранати, що вибухнула в руках Частякова. Тепер зрозуміло, чому це могло статися. Вона реально схожа на сувенір та іграшку", — підписав відео Загородній.

Нагадаємо, що Частяков загинув 6 листопада у селі Чайки. Офіційною версією слідства на даний момент є необережна поведінка зі зброєю, яку йому подарували на день народження. Докладніше про всю цю трагічну історію ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що в МВС відповіли відверто з приводу російського сліду загибелі помічника Залужного.