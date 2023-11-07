Історія із загибеллю помічника Залужного прояснюється? Що зараз відомо про трагедію

Майору тільки виповнилося 39 років

Україну вразила новина про трагічну загибель помічника головкома ЗСУ майора Геннадія Частякова. Він помер прямо на своєму дні народження внаслідок підриву вибухового пристрою.

"Телеграф" спробував розібратися в цій історії. Для своїх читачів ми зібрали всі подробиці.

Що трапилося

Увечері 6 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про загибель свого помічника та близького друга Частякова. За його словами, в одному із подарунків, які той отримав на свій день народження, спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

Інших деталей глава ВСУ не розкривав, але наголосив, що загиблий був для нього надійною опорою під час повномасштабного вторгнення.

Після події по мережі почали ходити різні версії події — офіційні, напівофіційні і навіть "скептично-конспірологічні". Для об’єктивності ми розповімо про них усіх.

Офіційна версія

За словами глави МВС, який посилається на перші з’ясовані подробиці обставин, справа була така:

У загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся із роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Отримав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. То були гранати нового західного зразка.

Про який вибуховий пристрій йдеться

Тут варто відзначити, що, судячи з фото з місця подій, попередньо, цими гранатами є німецькі DM51. Цю зброю нам передавали офіційно від Німеччини в рамках допомоги у відображенні російської агресії.

"Спочатку до рук боєприпас узяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини і висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. У квартирі поліція виявила ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу", — йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що колегу військового, який подарував цей смертельний подарунок, вже знайдено. У його кабінеті вже провели обшук та вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Заява Нацполіції

Правоохоронці уточнили, що інцидент стався у селі Чайки, що на Київщині. Деталі справи документують як "необережну поведінку з боєприпасом". Також повідомляється, що 13-річний син загиблого, про якого розповідав Клименко, отримав тяжкі поранення. Нині він під наглядом лікарів.

Пізніше речник МВС Мар’яна Рева повідомила, що людина, яка подарувала гранати Геннадію Частякову вже зізналася в цьому.

"Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий у цю інформацію ", – припустила вона.

Версії у ЗМІ

Загалом журналісти називають версію, схожу на офіційну, але розкривають деталі подій докладніше.

Як пише видання "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела, гранати, які спричинили смерть помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова, нібито подарував йому полковник Тимченко (ім'я та посада не вказуються).

"Під час надання свідчень генерал заявив, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши у дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label та шість гранат", — стверджують журналісти.

Цю інформацію нібито підтверджують і свідки події, які навіть розповіли, як вручався фатальний подарунок. За їхніми словами, під час передачі подарунка Тимченко сказав Частякову: "Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі".

"Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Тому що згодом забрав дітей зі школи та почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми", — зазначило джерело.

Джерела видання NV також говорять про те, що "з ймовірністю 99,9% — це трагічний випадок".

"Слідство триває, але немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід", — передають журналісти інформацію "відомого джерела".

Що кажуть джерела "Телеграфа"

"Телеграфу" підтверджують інформацію, яку раніше озвучили правоохоронці, про версію з необережною поведінкою зі зброєю. За словами нашого джерела, головним чинником трагедії став збіг обставин.

"Плюс не розібрався у подарунку", — дізнався "Телеграф".

Стверджується, що, за попередніми даними, Частяков був тверезий, але для офіційного підтвердження цього зараз чекають на результати аналізів.

Що відомо про Геннадія Частякова

майору Чистякову 6 листопада виповнилося 39 років;

випускник військового ліцею та Одеського інституту Сухопутних військ;

служив у Новограді-Волинській бригаді, потім займався бізнесом;

з початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році став помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

у Геннадія Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Телеграф" розповів про всі подробиці масової загибелі солдатів ЗСУ на нагородженні.