История с гибелью помощника Залужного проясняется? Что сейчас известно о трагедии

Майору только исполнилось 39 лет

Украину потрясла новость о трагической гибели помощника главкома ВСУ майора Геннадия Частякова. Он скончался прямо на своем дне рождения в результате подрыва взрывного устройства.

"Телеграф" попытался разобраться в этой истории. Для своих читателей мы собрали все её подробности.

Что случилось

Вечером 6 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника и близкого друга Частякова. По его словам, в одном из подарков, которые тот получил на свой день рождения, сработало неустановленное взрывное устройство.

Других деталей глава ВСУ не раскрывал, но отметил, что погибший был для него надежной опорой во время полномасштабного вторжения.

После заявления главкома ВСУ о неустановленном взрывном устройстве по сети начали ходить самые различные версии, в том числе и о покушении российских спецслужб.

Официальная версия

По словам главы МВД, который ссылается на первые выясненные подробности обстоятельств, дело было так:

У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Получил подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

О каком взрывном устройстве идет речь

Тут стоит отметить, что, судя по фото с места событий, предварительно, этими гранатами являются немецкие DM51. Это оружие нам передавали официально от Германии в рамках помощи в отражении российской агрессии.

"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу", — говорится в сообщении.

Стало известно, что коллега военного, который подарил этот смертельный подарок, уже найден. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Заявление Нацполиции

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел в селе Чайки, что в Киевской области. Детали дела документируют как "неосторожное поведение с боеприпасом". Также сообщается, что 13-летний сын погибшего, о котором рассказывал Клименко, получил тяжелые ранения. Сейчас он под присмотром врачей.

Позже спикер МВД Марьяна Рева сообщила, что человек, подаривший гранаты Геннадию Частякову уже признался в этом.

"Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию", – предположила она.

Версии в СМИ

В целом журналисты называют версию, схожую с официальной, но раскрывают детали событий более подробно.

Как пишет издание "РБК-Украин"а, ссылаясь на собственные источники, гранаты, которые привели к смерти помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова, якобы подарил ему полковник Тимченко (имя и должность не указываются).

"Во время дачи показаний генерал заявил, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат", — утверждают журналисты.

Эту информацию якобы подтверждают и свидетели происшествия, которые даже рассказали о том, как вручался роковой подарок. По их словам, во время передачи подарка Тимченко сказал Частякову: "Тебя удивить трудно — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

"Очевидно, Частяков воспринял это как шутку. Потому что впоследствии забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы", — отметил источник.

Источники издания NV также говорят о том, что "с вероятностью 99,9% — это трагический случай".

"Следствие продолжается, но нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе", — передают журналисты информацию "осводомленного источника".

Что говорят источники "Телеграфа"

"Телеграфу" подтверждают информацию, которую ранее озвучили правоохранители, о версии с неосторожным поведением с оружием. По словам нашего источника, главным фактором трагедии стало стечение обстоятельств.

"Плюс не разобрался в подарке", — узнал "Телеграф".

Утверждается, что, по предварительным сведениям, Частяков был трезв, но для официального подтверждения этого сейчас ждут результататы анализов.

Что известно о Геннадии Частякове

майору Чистякову 6 ноября, исполнилось 39 лет;

выпускник военного лицея, а также Одесского института Сухопутных войск;

служил в Новограде-Волынской бригаде, затем занимался бизнесом;

с начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году стал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;

у Геннадия Частякова остались жена и четверо детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Телеграф" рассказал о всех подробностях массовой гибели солдат ВСУ на награждении.