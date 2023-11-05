Смерть солдат на награждении: официальные цифры потерь, первые имена погибших и все подробности

Вечная память погибшим героям

Украину всколыхнула новость о массовой гибели наших воинов, которых собрали для награждения в Запорожской области. Россияне прицельно нанесли удар по мероприятию.

"Телеграф" собрал все последние подробности трагедии. Все данные основываются только на официальных источниках.

Где это случилось

Утром 4 ноября, когда уже начали появляться новости об ударе, глава Запорожской областной военной администрации в ежедневной сводке упомянул, что "оккупанты ударили ракетой по Заречному (ныне Дмитрово — Ред.)". Вероятнее всего это и есть тот "прифронтовой населенный пункт", где собрали бойцов-артиллеристов.

Стоит отметить, что, судя по картам Google, это местность совпадает с видео, которое публикуют оккупационные войска.

Кто попал под удар

По данным Миниобороны Украины, речь идет о бойцах 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ. Эту информацию еще до этого подтверждали "Телеграфу" и собственные источники среди военных. Именно поэтому на Закарпатье с завтрашнего дня будет объявлен трехдневных траур.

Воинов в одном месте собрали для проведения награждения в честь Дня артиллерии.

О каких потерях идет речь

Речь о десятках погибших и раненых. По предварительным официальным данным, которые распространил у себя на странице бывший глава ЗОВА Алексей Кучеренко, погибло по меньшей мере 28 военных, еще 53 человека ранены.

Стали известны первые имена погибших

Украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что на месте трагедии был убит один из лучших украинских артиллеристов Дмитрий Милютин.

По данным Украинской правды, среди погибших был и бывший руководитель Хмельницкого областного территориального центра комплектации Владимир Возный, которого перевели в Запорожскую область.

Главный специалист Сектора в Закарпатской области. Министерство по делам ветеранов сообщает о смерти Сергея Кузнева. Боец воевал на Донбассе с 2014 года, потом демобилизовался и присоединился к команде Министерства по делам ветеранов Украины, а после этого — с первых дней полномасштабного российского вторжения рф, снова пополнил ряды ВСУ.

Реакция властей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трагическую смерть воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожье можно было избежать. Он подчеркнул, что в настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

В Минобороны поручили провести проверки по данному инциденту.

Ранее мы писали о том, что 4 ноября оккупанты обстреляли Днепр ракетами "Искандер".