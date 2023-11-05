"Один из лучших артиллеристов": во время удара рф по награждению бойцов ВСУ погиб известный герой

Герой дважды принимал участие в АТО

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла в семью известного артиллериста Дмитрия Милютина.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его данным это произошло во время удара рф по собранию бойцов ВСУ в Запорожской области. Они находились в одном месте для награждения.

Милютина журналист называет одним из самых лучших и мотивированных артиллеристов Украины. Он дважды принимал участие в АТО, а также работал в Дебальцево во время обороны города.

"Наверное, пораженный российский корабль в Керчи можно было бы считать "ответкой" за Дмитрия и других погибших от российской ракеты. офицеров.

Но мы их могли не потерять, если бы выполнялся приказ о запрете "совкового" построения на фронте. И тот, кто проигнорировал этот приказ, дав ответную команду, просто должен ответить. По закону. Это будет честно и справедливо", — говорит Цаплиенко.

Напомним, что факт массовой гибели бойцов 128 бригады уже подтвердили и в Минобороны. В ведомстве поручили провести проверки по данному инциденту. По данным ЗОВА, инцидент произошел в селе Заречное. Издание "Украинская правда" сообщает, что в результате ракетного удара могли погибнуть около 20 бойцов. Среди погибших был и бывший руководитель Хмельницкого областного территориального центра комплектации Владимир Возный, которого перевели в Запорожскую область.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье объявили траур из-за массово гибели бойцов 128 бригады, а россия опубликовала видео удара.